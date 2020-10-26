Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) Sınavı ile 1000 personel alımı yapılacak! GİB 2020 sınav duyuruları

Sınav başvuru şartları - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genelşartları taşımak,



- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idaribilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllıkfakültelerden birini bitirmiş olmak,



- 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde veyabu tarihten sonra doğmuş olmak),



- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,



- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS(A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,



- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.