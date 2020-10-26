Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) Sınavı ile 1000 personel alımı yapılacak! GİB 2020 sınav duyuruları
Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) 1000 personel alımı için süreç başlıyor. 35 yaşını doldurmamış ve gün almamış vatandaşların müracaat edebileceği GUY 2020 ilanı için başvuru tarihi, 9-20 Kasım tarih aralığı olacak. Başvurular, tamamen online sistem üzerinden gerçekleşecek. Gelir Uzman Yardımcısı personel alımı, Türkiye'nin pek çok il ve ilçesini kapsayacak. Peki, Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) personel alımı başvuru şartları neler olacak ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) alımı için adaylar, en fazla 5 il tercihinde bulunabilecek. Bu tercihlerin ardından 12 Aralık 2020 tarihinde sınava girecek olan adaylar, değerlendirme sonuçları için bekleyişe başlayacak. Peki, Gelir Uzman Yardımcısı başvurusu nereden ve ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Gelir Uzman Yardımcısı başvuru detayları
Gelir Uzman Yardımcısı Başvurular, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp, 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.
- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir
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Sınav nasıl yapılacak?
Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi;Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, idare Hukuku ve idari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk,
Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-şirketler-Kıymetli Evrak), icra ve iflasHukuku (Genel Hükümler).
iktisat Grubu; Makro iktisat, Mikro iktisat, Uluslararası iktisat, işletme iktisadı, UluslararasıEkonomik ilişkiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, şirketler Muhasebesi, MaliTablolar Analizi, Ticari Hesap.
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Sınav başvuru şartları
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genelşartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idaribilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllıkfakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde veyabu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS(A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,