Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Gözler mayıs ayı gelir kaybı desteği ödeme tarihinde!
Gelir kaybı desteğinin ödeme tarihi, ödenekten yararlananların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisinde Ticaret Bakanlığı tarafından mali kayıpların telafisi için gelir kaybı desteğinden 1 milyon 35 bin 265 kişi yararlandı. Esnafa salgın döneminde verilen gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinin başvuruları ise 31 Mayıs olarak belirlenmişti. Gözler şimdi mayıs ayı gelir kaybı desteğinin hesaplara yatırılacağı tarihte. Peki, gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? İşte, mayıs ayı gelir kaybı desteği ödeme tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak ödenmeye devam ederken, gözler mayıs ayı ödeme tarihine çevrildi. Corona virüs pandemisinden olumsuz etkilenen esnafa yönelik hayata geçirilen hibe ödemelerinde yeni yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni hibe ödemeleri kapsamında 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarın 4 milyar 622 milyon liralık kaynakla buluşturulması hedeflendi. Esnafa gelir kaybı ödemeleri de mayıs ayı içerisinde yapılacak. Ancak gelir kaybı destek ödemesinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz belli olmadı.
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GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
3 ay boyunca gelir kaybı için 1000 TL, kira yardımı kapsamında ise büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL destek sağlanacak. Türkiye genelinde 2 milyondan fazla kişinin müracaatta bulunduğu destek başvuruları, gelir kaybı desteğinde 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğinde 800 bin civarında müracaat ile tamamlandı. Şimdi ise 4. ödemeler bekleniyor.
Ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi. Esnafa destek parası Mayıs ayı ödemelerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.
Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan ilerleyen günlerde açıklama yapılması ön görülüyor.
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GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI
Esnafa salgın döneminde verilen destekler gelecek dönemde de devam edecek.Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik 1500 lira sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek.
Gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinde başvurular halen alınıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti.
Bakanlığın 133 meslek kolunda 4 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağladığı "gelir kaybı desteği"nden halihazırda 1 milyon 35 bin 265 kişi yararlandı. Yapılan ödeme tutarı da 3 milyar 89 milyon 599 bin liraya ulaştı.
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"Gelir kaybı desteği" şartlarına haiz, iş yerleri kira olan 165 bin 949 kişiye 4 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 530 bin 490 lira kira desteği sağlandı.
"Ciro kaybı desteği" kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 bin 306 işletmeye 78 milyon 256 bin 966,84 lira ödeme yapıldı.
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GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI
Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.
Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.
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Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.
Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.