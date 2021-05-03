Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Esnafın gözü bayram öncesi bu ödemede
Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyelerinin ödeneceğinin açıklanmasının ardından gözler bu kez gelir kaybı desteği alan esnafların durumuna çevrildi. Yasal olarak belirlenen tutarda gelir kaybı desteği alan binlerce vatandaş, mayıs ayı ödemelerine odaklandı. Peki, gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Gelir kaybı desteği ödemesi bayramdan önce ödenecek mi?
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'Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak?' sorusu, gelir kaybı desteği ödemesi bekleyen vatandaşlarımızca merak edilenler arasında yer alıyor. Birkaç hafta sonra idrak edilecek bayram öncesi müjdeli haber bekleyen esnaflar, konuya dair bilgi almak istiyor. İşte, gelir kaybı desteği ödemesi hakkında bilgi...
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GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurdu. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
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Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
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Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
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ÖDEMELER NE ZAMAN?
Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair henüz net bir bilgi yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.