Gelir kaybı desteği ne zaman, hangi gün yatacak? Gözler mayıs ayı gelir kaybı desteği ödeme tarihinde!

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI Esnafa salgın döneminde verilen destekler gelecek dönemde de devam edecek.Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik 1500 lira sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek.



Gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinde başvurular halen alınıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti.



Bakanlığın 133 meslek kolunda 4 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağladığı "gelir kaybı desteği"nden halihazırda 1 milyon 35 bin 265 kişi yararlandı. Yapılan ödeme tutarı da 3 milyar 89 milyon 599 bin liraya ulaştı.