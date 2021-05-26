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Ekonomi
Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 16:37 | 

Gelir kaybı desteği başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte 2021 gelir kaybı desteği başvuru şartları

Gelir kaybı desteği başvuru ekranı, ödenekten yararlanacak olanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tam kapanma süresince gelir kaybına uğrayan milyonlarca esnafa gelir kaybı desteği ödemelerini 24 Mayıs'ta yapan Ticaret Bakanlığı, başvuruların nasıl yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda da 3 ay boyunca 1000 lira gelir kaybı desteği, büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde de 500 lira kira yardımı sağlanmıştı. Peki, gelir kaybı desteği başvuruları nasıl yapılır? İşte, gelir kaybı desteği başvuru şartları ve başvuru işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Gelir kaybı desteği pandemi nedeniyle olumsuzluklarla karşılaşan esnafa verilmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle esnafa yönelik desteklerini sürdüren hükümet 1000 lira gelir kaybı desteği ödemelerini bugün yaptı. Öte yandan pandemiden olumsuz etkilenen esnafa yönelik yeni destek paketlerini açıklayan Bakanlık, gelir kaybı desteği için başvuruların e devlet ekranından almaya devam edeceğini bildirdi. Halen alınan gelir kaybı, kira ve ciro kaybı destekleri başvuruları için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi.

2GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanlığı, milyonlarca esnafa gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibariyle başladı.

Başvurular, E-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.

1000 TL GELİR KAYBI DESTEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

3GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Esnafa salgın döneminde verilen destekler gelecek dönemde de devam edecek.Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik 1500 lira sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek.

Gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinde başvurular halen alınıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti.

Bakanlığın 133 meslek kolunda 4 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağladığı "gelir kaybı desteği"nden halihazırda 1 milyon 35 bin 265 kişi yararlandı. Yapılan ödeme tutarı da 3 milyar 89 milyon 599 bin liraya ulaştı.

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"Gelir kaybı desteği" şartlarına haiz, iş yerleri kira olan 165 bin 949 kişiye 4 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 530 bin 490 lira kira desteği sağlandı.

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.



Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaflara verilecek olan destekler için başvuruların e-devlet üzerinden 25 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.

Ticaret Bakanlığının internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

Söz konusu kararlar doğrultusunda 3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

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