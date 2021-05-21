Gelir kaybı desteği 4 taksit ne zaman yatacak? Esnafların gözü bu haberde!
3 ay boyunca gelir kaybı için 1000 TL, kira yardımı kapsamında ise büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL destek sağlanacak. Türkiye genelinde 2 milyondan fazla kişinin müracaatta bulunduğu destek başvuruları, gelir kaybı desteğinde 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğinde 800 bin civarında müracaat ile tamamlandı. Şimdi ise 4. ödemeler bekleniyor. Peki, esnaf destek paraları ne zaman yatacak?
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Pandemi nedeniyle olumsuzluklarla karşılaşan esnafa gelir ve kira desteği verecek olan Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu ödemelerin 4. taksitini ne zaman yapacağı bekleniyor. Bu konuda beklenti içinde olan binlerce esnaf, son dakika gelişmelerini sorguluyor.
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Ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi. Esnafa destek parası Mayıs ayı ödemelerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.
Ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI
Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.
Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.
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İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.
Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.
Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.