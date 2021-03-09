Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 87 personel alımı başvuru sürecini duyurdu! İşte, başvuru şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tekniker pozisyonunda görevlendirmek üzere 87 sözleşmeli personel alımı yapacak.



GİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, kurum, elektrik, inşaat, iklimlendirme, makine, ağaç işleri, tesisat veya bilgisayar teknikeri olarak çeşitli illerde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla 87 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.



Dün başlayan başvurular, 17 Mart Çarşamba saat 17.30'da sona erecek.