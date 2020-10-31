Gelir İdaresi 1500 gelir uzmanı ve 1000 gelir uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartlarıyla ilgili ayrıntılar
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Başkanlıkta açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alınacak. Gelir uzman yardımcıları farklı illerde görevlendirilecek. Bu gelişmenin duyulmasının ardından şimdi de ilanın ayrıntıları merak konusu oldu. İşte, GİB personel alımı hakkında ayrıntılar...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği bakanlık bünyesindeki atamalara ilişkin ilanlar yayımlanmaya başlandı. İşte, ilana ilişkin tüm merak edilenler...
Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
9 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma saat 17.30'da sona erecek başvurular, "http://sinav.gib.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar GİB'in "http://www.gib.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.
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GELİR UZMANI ALIMI
GİB'in internet sitesinde yer alan diğer duyuruya göre de Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı ile 1500 gelir uzmanı alınacak.
Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ocak 2021 Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
Başvurular, 30 Kasım 2020 Pazartesi ile 18 Aralık 2020 Cuma tarihleri arasında duyurunun ekinde yer alan "Sınav Başvuru Formu" ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için personel daire başkanlığına, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında ve defterdarlıklarda olanlar için personel müdürlüklerine gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçları, GİB'in internet sitesinden duyurulacak.