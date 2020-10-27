Gelinlik niyetine: Düğünden birkaç saat önce satın aldım
Ünlü şarkıcı sürpriz nikahıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
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AYNI GÜNÜN SABAHINDA SATIN ALDI
Gelinlik niyetine giydiği ve bir duvakla tamamladığı beyaz elbiseyi nikahtan sadece birkaç saat önce satın aldığını açıkladı ünlü şarkıcı.
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İKİNCİ EVLİLİK
2000'lerin başında hızlı hayatıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Lily Allen, geçen ay sürpriz bir şekilde David Harbour ile ikinci evliliğini yaptı.35 yaşındaki şarkıcı evlilik töreninde çekilen fotoğrafları da sosyal medya sayfasında paylaştı.
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O BEYAZ ELBİSENİN HİKAYESİNİ ANLATTI
Eski evliliğinden iki çocuk sahibi olan Lily Allen işte o gün giydiği gelinliğin hikayesini de anlattı. Sex Lies& DM Slides adlı pod cast yayınına konuk olan Allen, Harbour ile evlendiği gün giydiği beyaz elbiseyi nikahtan sadece birkaç saat önce satın aldığını söyledi.
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BİR MAĞAZAYA GİTTİK
Allen, evleneceği gün, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla birlikte bir mağazaya gittiğini söyleyip şöyle anlattı: "Kızım ve ben, sabah Beautiful Brides (Güzel Gelinler) adlı bir mağazaya gittik. Kiralık elbise aramaya başladık. Sonra da bu elbiseyi buldum."
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KIZIM DA ANLADI
Kızına elbise hakkındaki fikrini sorduğunda da "Sanırım sen buradan bu elbise olmadan ayrılmayacaksın" yanıtını aldığını belirtti.
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DÜĞÜN PARTİSİ
Lily Allen ve David Harbour, daha sonra ünlü şarkıcının ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları 8 yaşındaki Ethel ve yedi yaşındaki Marnie'nin de katıldığı küçük bir kutlama düzenledi.
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İLK EVLİLİK YEDİ YIL SÜRDÜ
Lily Allen ilk evliliğini 2011 yılında Sam Cooper ile yaptı. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu.
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DAMADIN İLK EVLİLİĞİ
Fakat Sam Cooper ile Lily Alen 2018 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. David Harbour ise Allen ile ilk evliliğini yaptı.