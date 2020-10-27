Gelinlik niyetine: Düğünden birkaç saat önce satın aldım

O BEYAZ ELBİSENİN HİKAYESİNİ ANLATTI Eski evliliğinden iki çocuk sahibi olan Lily Allen işte o gün giydiği gelinliğin hikayesini de anlattı. Sex Lies& DM Slides adlı pod cast yayınına konuk olan Allen, Harbour ile evlendiği gün giydiği beyaz elbiseyi nikahtan sadece birkaç saat önce satın aldığını söyledi.