Gelinim Mutfakta’da yeni sezon heyecanı: Saat kaçta başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir?

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR? Baba tarafından Çankırılı, anne tarafından ise göçmen olan Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarının bir kısmı İzmir'de geçti ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Onur Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında gençlik dizisi Lise Defteri ile yaptı ve bu dizide Yusuf karakterie hayat verdi. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol alan Onur Büyüktopçu, Kiralık Aşk’taki Koriş karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyurmuştu. Son zamanlarda sunduğu yemek programlarıyla izleyici karşısına çıkan Onur Büyüktopçu, sempatik tavırlarıyla tanınıyor.