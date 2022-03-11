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Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu

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Gelinim Mutfakta yarışmasında birinci olan ve elenen isim her hafta Cuma günü açıklanıyor. Gelinim Mutfakta puan durumuna göre eleme yapılıyor. Günlük puan durumu yarışmanın gün sonunda açıklanıyor. Peki, 11 Mart Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, kim elendi? İşte puan durumu ve detaylar

1/3Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, kim elendi Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 11 Mart itibari ile araştırılıyor. Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana geliyor. Nursel Ergin’in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta’da dün en yüksek puanı Yeşim aldı. Şimdi gözler Gelinim Mutfakta hafta birincisinde.

2/3GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da elenen ve birinci olan isim bugün belli olacak. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz. İşte puan durumu hakkında bilgiler

3/3GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

10 Mart’ta Yeşim 19 puan, Hasret 16 puan, Miyase 15 puan ve Fatma 11 puan aldı. br>
9 Mart puan durumu ise şu şekilde oldu: br>
Miyase: 24

Yeşim: 15

Fatma: 11

Hasret: 10

8 Mart’ta Fatma 16 puan, Yeşim 16 puan, Miyase 15 puan ve Hasret 9 puan aldı.

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