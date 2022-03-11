Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

10 Mart’ta Yeşim 19 puan, Hasret 16 puan, Miyase 15 puan ve Fatma 11 puan aldı. br>

9 Mart puan durumu ise şu şekilde oldu: br>

Miyase: 24



Yeşim: 15



Fatma: 11



Hasret: 10



8 Mart’ta Fatma 16 puan, Yeşim 16 puan, Miyase 15 puan ve Hasret 9 puan aldı.