Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 11 Mart itibari ile araştırılıyor. Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana geliyor. Nursel Ergin’in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta’da dün en yüksek puanı Yeşim aldı. Şimdi gözler Gelinim Mutfakta hafta birincisinde.
Gelinim Mutfakta’da elenen ve birinci olan isim bugün belli olacak. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz. İşte puan durumu hakkında bilgiler
10 Mart’ta Yeşim 19 puan, Hasret 16 puan, Miyase 15 puan ve Fatma 11 puan aldı. br>
9 Mart puan durumu ise şu şekilde oldu: br>
Miyase: 24
Yeşim: 15
Fatma: 11
Hasret: 10
8 Mart’ta Fatma 16 puan, Yeşim 16 puan, Miyase 15 puan ve Hasret 9 puan aldı.