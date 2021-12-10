Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, kim elendi? 10 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile belli oldu

Gelinim Mutfakta puan durumuna göre elenen isim ve birinci olan isim belli oluyor. Bu hafta yayınlanan programın sunuculuğunu Yılmaz Morgül yaptı. Haftanın finalinde iki isim aynı puanı aldılar. Yeşim ve Aslıhan bu hafta aynı puanı alarak birinciliği paylaştılar.