Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, kim elendi? 10 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile belli oldu
Gelinim Mutfakta'da kimin birinci olduğu puan durumu ile belli oldu. Kanal D'nin sevilen programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Programın sunuculuğunu bu hafta ünlü isim Yılmaz Morgül üstlendi. Peki, Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, kim elendi? İşte bu haftaki Gelinim Mutfakta birincisi
Gelinim Mutfakta puan durumuna göre elenen isim ve birinci olan isim belli oluyor. Bu hafta yayınlanan programın sunuculuğunu Yılmaz Morgül yaptı. Haftanın finalinde iki isim aynı puanı aldılar. Yeşim ve Aslıhan bu hafta aynı puanı alarak birinciliği paylaştılar.