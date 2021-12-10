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Televizyon
Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 15:32 | 

Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, kim elendi? 10 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile belli oldu

Gelinim Mutfakta'da kimin birinci olduğu puan durumu ile belli oldu. Kanal D'nin sevilen programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Programın sunuculuğunu bu hafta ünlü isim Yılmaz Morgül üstlendi. Peki, Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, kim elendi? İşte bu haftaki Gelinim Mutfakta birincisi

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Gelinim Mutfakta puan durumuna göre elenen isim ve birinci olan isim belli oluyor. Bu hafta yayınlanan programın sunuculuğunu Yılmaz Morgül yaptı. Haftanın finalinde iki isim aynı puanı aldılar. Yeşim ve Aslıhan bu hafta aynı puanı alarak birinciliği paylaştılar.
2GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Aslıhan ve Yeşim aynı puanı aldılar. İki taraf bilezikleri bölüşmeye karar verdiler ve artı bir bilezik bir sonraki haftaya kaldı. Elenen isim ise Pınar oldu.
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