Gelinim Mutfakta Nurten kimdir? Gelinim Mutfakta Nurten Kangal canlı yayında fenalaştı!

GELİNİM MUTFAKTA NURTEN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Hasret Hanım, kaynanası Nurten Hanım ile programa dahil oldu. Nurten Kangal aslen Giresunludur. Yarışmada iddialı bir şekilde başlayan Gelinim Mutfakta Nurten, İstanbul'da yaşıyor. 2 oğlu olan kayınvalide Nurten 21 yıldır eşinden ayrı olduğunu söyledi. Otoriter bir kayınvalide olduğu gözlemlenen Nurten Kangal, daha önce de Zuhal Topal'la Sofrada programına katılmıştı.