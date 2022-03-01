Gelinim Mutfakta Nurten kimdir? Gelinim Mutfakta Nurten Kangal canlı yayında fenalaştı!

Gelinim Mutfakta'ya bugün yarışmanın dikkat çeken kayınvalidelerinden Nurten'in fenalaşması damga vurdu. Gelini Hasret ile tartışma içerisine giren kayınvalide Nurten, aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Yarışmada paniğe neden olan görüntüler, Gelinim Mutfakta Nurten hakkında aramalara hız kazandırdı. Peki, Gelinim Mutfakta Nurten kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Nurten Kangal hakkında bilgiler...
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Hasret Hanım, kaynanası Nurten Hanım ile programa dahil oldu. Nurten Kangal aslen Giresunludur. Yarışmada iddialı bir şekilde başlayan Gelinim Mutfakta Nurten, İstanbul'da yaşıyor. 2 oğlu olan kayınvalide Nurten 21 yıldır eşinden ayrı olduğunu söyledi. Otoriter bir kayınvalide olduğu gözlemlenen Nurten Kangal, daha önce de Zuhal Topal'la Sofrada programına katılmıştı.