Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Gelinim Mutfakta Nurten kimdir? Gelinim Mutfakta Nurten Kangal canlı yayında fenalaştı!

#Gelinim Mutfakta Nurten#Gelinim Mutfakta Nurten Kangal#Gelinim Mutfakta Nurten Fenalaştı

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yemekleri kadar yarışmacılarıyla da gündemde kalmayı başarıyor. Dikkat çeken yarışmacılardan Gelinim Mutfakta Hasret'in kayınvalidesi Nurten, son olarak canlı yayında fenalaşmasıyla izleyenler tarafından merak edildi. Peki, Gelinim Mutfakta Nurten'e ne oldu, hastalığı ne? İşte Gelinim Mutfakta Nurten Kangal hakkında merak edilenler...

1/3Gelinim Mutfakta Nurten kimdir Gelinim Mutfakta Nurten Kangal canlı yayında fenalaştı

Gelinim Mutfakta'ya bugün yarışmanın dikkat çeken kayınvalidelerinden Nurten'in fenalaşması damga vurdu. Gelini Hasret ile tartışma içerisine giren kayınvalide Nurten, aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi.

2/3Gelinim Mutfakta Nurten kimdir Gelinim Mutfakta Nurten Kangal canlı yayında fenalaştı

Yarışmada paniğe neden olan görüntüler, Gelinim Mutfakta Nurten hakkında aramalara hız kazandırdı. Peki, Gelinim Mutfakta Nurten kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Nurten Kangal hakkında bilgiler...

3/3GELİNİM MUTFAKTA NURTEN KİMDİR

GELİNİM MUTFAKTA NURTEN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Hasret Hanım, kaynanası Nurten Hanım ile programa dahil oldu. Nurten Kangal aslen Giresunludur. Yarışmada iddialı bir şekilde başlayan Gelinim Mutfakta Nurten, İstanbul'da yaşıyor. 2 oğlu olan kayınvalide Nurten 21 yıldır eşinden ayrı olduğunu söyledi. Otoriter bir kayınvalide olduğu gözlemlenen Nurten Kangal, daha önce de Zuhal Topal'la Sofrada programına katılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gelinim Mutfakta Nurten#Gelinim Mutfakta Nurten Kangal#Gelinim Mutfakta Nurten Fenalaştı