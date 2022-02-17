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Gelinim Mutfakta Miyase’ye ne oldu? Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? İşte detaylar

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Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Miyase merak edilen isimlerden biri. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının yeni bölüm fragmanında Miyase’nin başına gelen olay yayınlandı. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase’ye ne oldu? Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? İ

1/2Gelinim Mutfakta Miyase’ye ne oldu Gelinim Mutfakta Miyase kimdir İşte detaylar

Gelinim Mutfakta Miyase’ye ne olduğu merak ediliyor. Aslen Amasyalı olan Miyase Türkel yeni bölümde talihsiz bir olay yaşıyor. Stüdyodakiler hemen Miyase’ye yardımcı oluyor.

2/2GELİNİM MUTFAKTA’DA MİYASE’YE NE OLDU

GELİNİM MUTFAKTA’DA MİYASE’YE NE OLDU?

Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanacak olan yeni bölümü oldukça büyük bir talihsizliğe sahne olacak. Yarışmacılardan Miyase’nin başına gelen olay sonrasında gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra set çalışanları da büyük bir şok yaşayacak. Yeni bölümde Miyase’ye ne olduğu netlik kazanacak.

Miyase Türkel, aslen Amasyalı. İstanbul’da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesi gemi ve otomotiv sektörü ile ilgileniyor.

 

 

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