Gelinim Mutfakta Miyase’ye ne oldu? Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? İşte detaylar

GELİNİM MUTFAKTA’DA MİYASE’YE NE OLDU?

Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanacak olan yeni bölümü oldukça büyük bir talihsizliğe sahne olacak. Yarışmacılardan Miyase’nin başına gelen olay sonrasında gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra set çalışanları da büyük bir şok yaşayacak. Yeni bölümde Miyase’ye ne olduğu netlik kazanacak.



Miyase Türkel, aslen Amasyalı. İstanbul’da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesi gemi ve otomotiv sektörü ile ilgileniyor.