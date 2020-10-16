Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Onur Büyüktopçu’dan en yüksek puanı alan isim…

ONUR BÜYÜKTOPÇU’DAN EN YÜKSEK PUANI ALAN İSİM Onur Büyüktopçu, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. Haftanın finalinde Onur Büyüktopçu’dan en yüksek puanı alan isim Zeynep oldu. Büyüktopçu’nun en az beğenerek 1 puan verdiği isim ise Nurcan oldu.