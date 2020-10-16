Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Onur Büyüktopçu’dan en yüksek puanı alan isim…
Gelinim Mutfakta’da bir final haftası daha geldi çattı. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı Gelinim Mutfakta’nın 16 Ekim tarihli bölümünde bir gelin-kayınvalide altınlara kavuşmanın mutluluğunu yaşarken; en az puanı toplayan gelin-kaynana ekibi yarışmadan elenecek. ‘Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?’ soruları kısa bir süre sonra yanıt bulacak…
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1
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Gelinim Mutfakta’da bir hafta daha geride kaldı. Haftanın 5 günü kendilerinden istenilen yemeği en iyi şekilde yapan Gelinim Mutfakta, bu haftanın finalinde “Kıbrıs tatlısıyla” yarıştı. Gelinim Mutfakta’dan elenecek isim de kayınvalidelerin yanı sıra Onur Büyüktopçu’nun puanları da etkili oluyor.
2
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ONUR BÜYÜKTOPÇU’DAN EN YÜKSEK PUANI ALAN İSİM
Onur Büyüktopçu, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. Haftanın finalinde Onur Büyüktopçu’dan en yüksek puanı alan isim Zeynep oldu. Büyüktopçu’nun en az beğenerek 1 puan verdiği isim ise Nurcan oldu.
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 16 Ekim 2020'de yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden yarışmacı birazdan belli olacak.