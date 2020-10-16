MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Onur Büyüktopçu’dan en yüksek puanı alan isim…
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Onur Büyüktopçu’dan en yüksek puanı alan isim…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Televizyon
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 15:33 | 

Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Onur Büyüktopçu’dan en yüksek puanı alan isim…

Gelinim Mutfakta’da bir final haftası daha geldi çattı. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı Gelinim Mutfakta’nın 16 Ekim tarihli bölümünde bir gelin-kayınvalide altınlara kavuşmanın mutluluğunu yaşarken; en az puanı toplayan gelin-kaynana ekibi yarışmadan elenecek. ‘Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?’ soruları kısa bir süre sonra yanıt bulacak…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Gelinim Mutfakta’da bir hafta daha geride kaldı. Haftanın 5 günü kendilerinden istenilen yemeği en iyi şekilde yapan Gelinim Mutfakta, bu haftanın finalinde “Kıbrıs tatlısıyla” yarıştı. Gelinim Mutfakta’dan elenecek isim de kayınvalidelerin yanı sıra Onur Büyüktopçu’nun puanları da etkili oluyor.

2ONUR BÜYÜKTOPÇU’DAN EN YÜKSEK PUANI ALAN İSİM
Abone Olgoogle-news

ONUR BÜYÜKTOPÇU’DAN EN YÜKSEK PUANI ALAN İSİM

Onur Büyüktopçu, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. Haftanın finalinde Onur Büyüktopçu’dan en yüksek puanı alan isim Zeynep oldu. Büyüktopçu’nun en az beğenerek 1 puan verdiği isim ise Nurcan oldu.

3GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ
Abone Olgoogle-news

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Ekim 2020'de yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden yarışmacı birazdan belli olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi