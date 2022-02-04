Gelinim Mutfakta Damla ve Yasemin neden yok, elendiler mi? Damla ve Yasemin'in yerine yeni isimler geldi

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline kısa bir süre kala çifte veda yaşandı. Fragmanda bu yarışmacıların kimler olduğu açıklandı. Sunucu Nursel Ergin, 2 yarışmacının durumuyla ilgili şunları söyledi: “Biz dün gece çok enteresan üst üste haberler aldık. Final gününde gördüğünüz gibi 2 yarışmacım birden yok. Dün geceden beri bunun stresini yaşıyoruz, gerçekten çok endişelendik. Üzülerek söylüyorum ki Damla artık Gelinim Mutfakta’da yok ve Yasemin Gelinim Mutfakta macerasını bırakmak zorunda kaldı, sebebi de şu…” sözleriyle 2 yarışmacının akıbetini açıkladı.