Gelinim Mutfakta Damla ve Yasemin neden yok, elendiler mi? Damla ve Yasemin'in yerine yeni isimler geldi

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline kısa bir süre kala çifte veda yaşandı. Fragmanda bu yarışmacıların kimler olduğu açıklandı. Sunucu Nursel Ergin, 2 yarışmacının durumuyla ilgili şunları söyledi: “Biz dün gece çok enteresan üst üste haberler aldık. Final gününde gördüğünüz gibi 2 yarışmacım birden yok. Dün geceden beri bunun stresini yaşıyoruz, gerçekten çok endişelendik. Üzülerek söylüyorum ki Damla artık Gelinim Mutfakta’da yok ve Yasemin Gelinim Mutfakta macerasını bırakmak zorunda kaldı, sebebi de şu…” sözleriyle 2 yarışmacının akıbetini açıkladı.
Yasemin’in kayınvalidesi Nuran Hanım bir süredir nefes darlığı problemi yaşıyordu. İkili sağlık sorunları nedeniyle İzmir’e dönme kararı aldı.
3 Şubat'tan beri sağlık sorunları yaşayan Damla'nın da yarışmaya devam edemeyeceği ortaya çıktı.