Gelinim Mutfakta Damla ve Yasemin neden yok, elendiler mi? Damla ve Yasemin'in yerine yeni isimler geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Resmen meydan okudularVe beklenen oldu... Resmen meydan okudular#Rusya
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mıAmatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?#Hava Durumu
Ozan Tufan çok farklı döndü İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...Ozan Tufan 'çok farklı' döndü! İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...#Ozan Tufan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğduCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğdu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çirkin saldırıya tepki yağdı Ve karar verildiÇirkin saldırıya tepki yağdı! Ve karar verildi#Onur Anıtı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor Son 6 metre kaldı ancak...Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor! Son 6 metre kaldı ancak...#Fas
Telefona gelen SMSe tıkladı, hayatının şokunu yaşadı Bu mesaja dikkatTelefona gelen SMS'e tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Bu mesaja dikkat#Dolandırıcılık
Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandı#Türkiye
Fatma Girikin bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğulduFatma Girik'in bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğuldu!#FATMA GİRİK
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
Yunan güçlerini geri püskürtmüşlerdi O anları CNN TÜRKe anlattıYunan güçlerini geri püskürtmüşlerdi! O anları CNN TÜRK'e anlattı#Çanakkale
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacakŞöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak#Geoffrey Paschel
Memur ve memur emeklileri dikkat Emekli ve memur enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklileri dikkat! Emekli ve memur enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Ece Erkenin yaşadıkları beni çok üzdüEce Erken'in yaşadıkları beni çok üzdü!#Arda Kural
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Gelinim Mutfakta Damla ve Yasemin neden yok, elendiler mi? Damla ve Yasemin'in yerine yeni isimler geldi

#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Yasemin#Gelinim Mutfakta Damla

Gelinim Mutfakta’nın 860. Bölüm fragmanı ardından Damla ve Yasemin’in akıbeti merak konusu oldu. Damla ve Yasemin’in artık yarışmada yer almayacağı ortaya çıktı. İki yarışmacının durumunu sunucu Nursel Ergin açıkladı. Damla ve Yasemin'in yerine yeni isimler geldi. Peki, Gelinim Mutfakta’da Damla ve Yasemin neden yok, elendiler mi?

1/3Gelinim Mutfakta Damla ve Yasemin neden yok, elendiler mi Damla ve Yaseminin yerine yeni isimler geldi

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline kısa bir süre kala çifte veda yaşandı. Fragmanda bu yarışmacıların kimler olduğu açıklandı. Sunucu Nursel Ergin, 2 yarışmacının durumuyla ilgili şunları söyledi: “Biz dün gece çok enteresan üst üste haberler aldık. Final gününde gördüğünüz gibi 2 yarışmacım birden yok. Dün geceden beri bunun stresini yaşıyoruz, gerçekten çok endişelendik. Üzülerek söylüyorum ki Damla artık Gelinim Mutfakta’da yok ve Yasemin Gelinim Mutfakta macerasını bırakmak zorunda kaldı, sebebi de şu…” sözleriyle 2 yarışmacının akıbetini açıkladı.

2/3Gelinim Mutfakta Damla ve Yasemin neden yok, elendiler mi Damla ve Yaseminin yerine yeni isimler geldi

Yasemin’in kayınvalidesi Nuran Hanım bir süredir nefes darlığı problemi yaşıyordu. İkili sağlık sorunları nedeniyle İzmir’e dönme kararı aldı.

3/3Gelinim Mutfakta Damla ve Yasemin neden yok, elendiler mi Damla ve Yaseminin yerine yeni isimler geldi

3 Şubat'tan beri sağlık sorunları yaşayan Damla'nın da yarışmaya devam edemeyeceği ortaya çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Yasemin#Gelinim Mutfakta Damla