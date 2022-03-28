Gelinim Mutfakta Damla kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Damla ve Nuray Hanım geri döndü

Kanal D'nin sevilerek seyredilen yarışması Gelinim Mutfakta'da yeni bir hafta daha başlıyor. Yarışmanın iddialı gelinlerinden Damla ve kayınvalidesi Nuray Hanım geçtiğimi haftalarda elenmişti.
Ancak Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanında yarışmacının ger dönüşü herkesi şaşırttı. Peki, Gelinim Mutfakta Damla kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gelinim Mutfakta Damla Saçıkara hakkında bilgiler...
Damla Saçıkara 2001 yılında doğdu. Aslen Amasyalı olan Damla, müstakbel kayınvalidesi Nuray Hanımın küçük oğlu Furkan ile nişanlı. Yaz aylarında evlenmeyi planlayan Damla, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor.