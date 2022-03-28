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Gelinim Mutfakta Damla kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Damla ve Nuray Hanım geri döndü

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Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da sürpriz bir yarışmacı izleyenleri şaşırttı. Geçtiğimiz hafta elenen gelin yarışmacılardan Damla ve kayınvalidesi Nuray Hanım'ın yeni bölümde geri dönmesi merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Damla kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Gelinim Mutfakta Damla Saçıkara hakkında merak edilenler...

1/3Gelinim Mutfakta Damla kimdir, kaç yaşında, nereli Gelinim Mutfakta Damla ve Nuray Hanım geri döndü

Kanal D'nin sevilerek seyredilen yarışması Gelinim Mutfakta'da yeni bir hafta daha başlıyor. Yarışmanın iddialı gelinlerinden Damla ve kayınvalidesi Nuray Hanım geçtiğimi haftalarda elenmişti.

2/3Gelinim Mutfakta Damla kimdir, kaç yaşında, nereli Gelinim Mutfakta Damla ve Nuray Hanım geri döndü

Ancak Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanında yarışmacının ger dönüşü herkesi şaşırttı. Peki, Gelinim Mutfakta Damla kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gelinim Mutfakta Damla Saçıkara hakkında bilgiler...

3/3GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KİMDİR

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KİMDİR?

Damla Saçıkara 2001 yılında doğdu. Aslen Amasyalı olan Damla, müstakbel kayınvalidesi Nuray Hanımın küçük oğlu Furkan ile nişanlı. Yaz aylarında evlenmeyi planlayan Damla, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor.

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