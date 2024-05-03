GELİNİM MUTFAKTA ALEYNA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta 1380. Bölümde Aleyna'nın neden stüdyoda olmaması izleyicilerin dikkatini çekti. Aleyna ve kayınvalidesi Songül Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildi.

Diskalifiye edilen yarışmacılar hakkında Nursel Ergin şu açıklamayı yaptı: Aleyna ve Songül Hanım burada değil. Hepiniz ve ekran başındaki izleyiciler merak ediyor. Biliyorsunuz tekrar çok geçmiş olsun Aleyna sağlık problemi yaşamıştı ve buradan zamansız ayrılmıştı. İyileştikten sonra başta yapımcımız olmak üzere tüm ekibe de geri dönmeye hazır olduğunu söyleyip buraya tekrar gelmek istediğini belirtmişti. Sözümüzü tuttuk, 4 gün önce yarışmaya tekrar davet etmiştik. Ama son iki gün, burası çok yüksek gerilim hattına döndü. Yarışmacı direktörümüz size tek tek bilgilendirme mesajı atıyor. Atılan mesajları okumadıklarını gördük ve ekibimiz hemen onlarla iletişime geçmeye çalıştı. Otelde olmadıklarını ve Aleyna'nın annesinin evine geçtiklerini öğrendik. Israrla ulaşmaya çalıştık ve uzun süre sonunda çağrılarımız yanıtsız kaldı. Daha sonra mesaj atarak buraya gelmemek için iki bahane öne sürdüler. İlki ailevi sorunlar ve ikincisi de "Ben kazanamıyorsam niye geleyim..." Aile denince akan sular durur ama ikinci sebep çok düşündürücü. Bu gelişmeler ışığında Aleyna ve Songül Hanım yarışmadan diskalifiye edildi."