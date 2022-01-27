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Gelin Evi sunucusu Aslıhan Hünel kimdir? İşte eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler

#Aslıhan Hünel#Aslıhan Hünel Kimdir#Aslıhan Hünel Yaş

Aslıhan Hünel, Gelin Evi programıyla ekranlara geri döndü. Haftanın 5 günü farklı zevklere sahip gelinlerin evin ziyaret eden Aslıhan Hünel, yarışmacılar gibi değerlendirmede bulunuyor ve puan veriyor. Hünel, zaman zaman kendi evinden ve evliliğinden de örnekler veriyor. Peki, Gelin Evi sunucusu Aslıhan Hünel kimdir? İşte eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler

1/3Gelin Evi sunucusu Aslıhan Hünel kimdir İşte eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler

Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

2/3Gelin Evi sunucusu Aslıhan Hünel kimdir İşte eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.

3/3Gelin Evi sunucusu Aslıhan Hünel kimdir İşte eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler

Savaş Yurtsever KOLUMAN otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak çalışıyor. 1975 doğumlu Yurtsever aynı zamanda iş insanı olarak biliniyor.

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