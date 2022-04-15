Gelin Evi birincisi belli oluyor... İşte puan durumu

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Gelin Evi'nde haftanın geldi çattı. Farklı zevklere sahip 5 gelinin mücadele ettiği yarışmada gelinlerden biri en yüksek puana ulaşarak 10 çeyrek altını almaya hak kazanacak. Finale ev sahipliği yapan gelinin puanlaması ardından haftanın birincisi ortaya çıkacak.

Gelin Evi'nin 838. Bölümünde; 23 yaşında, 1,5 yıllık evli Öznur Nartgün’ın evine konuk olundu. Nartgün toplamda 35 puan aldı.

Gelin Evi'nin 837. Bölümünde; 26 yaşında, 3 yıllık evli Tuğçe Gezici’nin evine konuk olundu. Gezici toplamda 25 puan aldı.

Gelin Evi'nin 836. Bölümünde; 27 yaşında, 7 yıllık evli Zeynep Ayverdi’nin evine konuk olundu. Ayverdi, 36 puanla gününü tamamladı.

Gelin Evi'nin 835. Bölümünde; 41 yaşında, 22 yıllık evli Nuray Yılmaz’ın evine konuk olundu. Yılmaz toplamda 32 puan aldı.