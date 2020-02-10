Geleneksel buluşma

92'nci Akademi Ödülleri (Oscar) etkinlikleri bütün hızıyla sürüyor. Los Angeles'taki Dolby Theater'da ödül heyecanı yaşanırken kentin bir başka yerinde de ünlüler geleneksel Oscar partilerinden en ünlüsü için bir araya geldi. Beverly Hills'teki Wallis Annenberg Performans Sanatları Merkezi de Vanity Fair'in Oscar partisine ev sahipliği yaptı. Sinema, moda, müzik dünyasının ünlüleri bu partide buluştu. İşte o partiden objektiflere yansıyanlar.



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