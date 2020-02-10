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Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 08:14, /

Geleneksel buluşma

Gösteri dünyasının ünlüleri geleneksel partide bir araya geldi.

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1

92'nci Akademi Ödülleri (Oscar) etkinlikleri bütün hızıyla sürüyor. Los Angeles'taki Dolby Theater'da ödül heyecanı yaşanırken kentin bir başka yerinde de ünlüler geleneksel Oscar partilerinden en ünlüsü için bir araya geldi. Beverly Hills'teki Wallis Annenberg Performans Sanatları Merkezi de Vanity Fair'in Oscar partisine ev sahipliği yaptı. Sinema, moda, müzik dünyasının ünlüleri bu partide buluştu. İşte o partiden objektiflere yansıyanlar.

BACKGRID USA

2

Elizabeth Banks

3

Elizabeth Chambers

4

Amanda Peeth

5

Oluncu Bryce Dallas Howard partiye babası yönetmen Ron Howard ile birlikte gitti.

6

Kathryn Hhan

7

Olivia Wilde

8

Megalyn Echikunwoke

9

Jessica Alba

10

Jessica Alba ve eşi Cash Warren

11

Katharine McPhee

12

Leslie Mann

13

Rashida Jones

14

Trace Ellis Ross

15

Chrissy Teigen

16

Chrissy Teigen ve John Legend

17

Sofia Vergara

18

Sofia Vergara ve eşi Joe Manganiello

19

Nikki Hilton

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