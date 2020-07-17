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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 15:32,

Gelecek yılı bekleyemediler, gizlice evlendiler

İngiliz kraliyet ailesinden sürpriz bir evlilik haberi geldi.

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Geçtiğimiz mayıs ayı için planladıkları düğünlerini, 2012'e erteledikleri ileri sürülen, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu  Prenses Beatrice ile nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi, Windsor Kalesi'nde sadece yakın aile üyelerinin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Backgrid UK, Splash News

2SALGIN YÜZÜNDEN İPTAL EDİLMİŞTİ
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SALGIN YÜZÜNDEN İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçen yıl nişanlanan çiftin 29 Mayıs'ta evlenmesi planlanmıştı. Fakat çift, koronavirüs salgını nedeniyle töreni önce erteledi sonra da iptal etti. 

3KRALİÇE DE ORADA KALIYOR
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KRALİÇE DE ORADA KALIYOR

31 yaşındaki Prenses Beatrice ile 37 yaşındaki Edoardo Mapelli Mozzi, Kraliçe 2. Elizabeth'in da hazır bulunduğu bir törenle evlendi. Kraliçe eşi Prens Philip ile birlikte gizli törenin yapıldığı  Windsor Şatosu'nda sosyal izolasyondaydı.

4AİLE BİR ARADA
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AİLE BİR ARADA

Prenses Beatrice'in annesi York Düşesi Sarah Ferguson ile babası Prens Andrew da törendeydi. Prenses'in iki yıl önce evlenen kardeşi Eugenie ile eşi Jack Brooksbank da evlilik töreninin konukları arasında yer aldı.

5İPTAL ETMİŞLERDİ
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İPTAL ETMİŞLERDİ

Çiftin evlilik törenini gelecek yıla ertelediği haberleri basına yansımıştı. Şatodaki bu evlilik birçok kişi için sürpriz oldu.

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