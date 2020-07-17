Gelecek yılı bekleyemediler, gizlice evlendiler

İngiliz kraliyet ailesinden sürpriz bir evlilik haberi geldi.
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Geçtiğimiz mayıs ayı için planladıkları düğünlerini, 2012'e erteledikleri ileri sürülen, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ile nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi, Windsor Kalesi'nde sadece yakın aile üyelerinin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.
Backgrid UK, Splash News
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SALGIN YÜZÜNDEN İPTAL EDİLMİŞTİ
Geçen yıl nişanlanan çiftin 29 Mayıs'ta evlenmesi planlanmıştı. Fakat çift, koronavirüs salgını nedeniyle töreni önce erteledi sonra da iptal etti.
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KRALİÇE DE ORADA KALIYOR
31 yaşındaki Prenses Beatrice ile 37 yaşındaki Edoardo Mapelli Mozzi, Kraliçe 2. Elizabeth'in da hazır bulunduğu bir törenle evlendi. Kraliçe eşi Prens Philip ile birlikte gizli törenin yapıldığı Windsor Şatosu'nda sosyal izolasyondaydı.
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AİLE BİR ARADA
Prenses Beatrice'in annesi York Düşesi Sarah Ferguson ile babası Prens Andrew da törendeydi. Prenses'in iki yıl önce evlenen kardeşi Eugenie ile eşi Jack Brooksbank da evlilik töreninin konukları arasında yer aldı.
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İPTAL ETMİŞLERDİ
Çiftin evlilik törenini gelecek yıla ertelediği haberleri basına yansımıştı. Şatodaki bu evlilik birçok kişi için sürpriz oldu.