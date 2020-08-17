Geleceğin en yüksek ücretli 30 işi! Bakın ilk sırada hangi meslek var...
Yeni koronavirüs salgını, dünyada son birkaç ayda sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 meslek...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
30. Bilgi güvenliği analistleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2
Abone Ol
29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900
2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu
3
Abone Ol
28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite
4
Abone Ol
27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
5
Abone Ol
26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
6
Abone Ol
25. Marangozlar
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
7
Abone Ol
24. Hekim asistanları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000
2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
8
Abone Ol
23. Elektrikçiler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
9
Abone Ol
22. Diğer tüm hizmet satış temsilcileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400
2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
10
Abone Ol
21. İnşaat yöneticileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200
2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
11
Abone Ol
20. Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri
2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700
2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika
12
Abone Ol
19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise
13
Abone Ol
18. Sistem yazılım geliştiricileri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600
2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
14
Abone Ol
17. Fiziksel terapistler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200
2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
15
Abone Ol
16. Bilgisayar sistemleri analistleri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000
2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
16
Abone Ol
15. Diğer tüm iş operasyonları uzmanları
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300
2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
17
Abone Ol
14. Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
18
Abone Ol
13. Hemşire pratisyenleri
2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300
2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar
Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
19
Abone Ol
12. Avukatlar
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
20
Abone Ol
11. Muhasebeciler ve denetçiler
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700
2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
21
Abone Ol
10. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800
2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
22
Abone Ol
9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar
2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700
2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
23
Abone Ol
8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600
2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
24
Abone Ol
7. Diğer tüm yöneticiler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630
2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
25
Abone Ol
6. Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
26
Abone Ol
5. Yönetim analistleri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300
2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
27
Abone Ol
4. Finans yöneticileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700
2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
28
Abone Ol
3. Genel ve operasyon yöneticileri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000
2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
29
Abone Ol
2. Uygulama yazılımı geliştiricileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
30
Abone Ol
1. Kayıtlı hemşireler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500