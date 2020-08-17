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GeriEkonomi Geleceğin en yüksek ücretli 30 işi! Bakın ilk sırada hangi meslek var...
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 07:26,

Geleceğin en yüksek ücretli 30 işi! Bakın ilk sırada hangi meslek var...

Yeni koronavirüs salgını, dünyada son birkaç ayda sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 meslek...

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1
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30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

2
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29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

3
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28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

4
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27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

5
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26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

6
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25. Marangozlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

7
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24. Hekim asistanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

8
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23. Elektrikçiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

9
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22. Diğer tüm hizmet satış temsilcileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

10
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21. İnşaat yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

11
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20. Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri

2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

12
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19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

13
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18. Sistem yazılım geliştiricileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

14
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17. Fiziksel terapistler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

15
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16. Bilgisayar sistemleri analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

16
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15. Diğer tüm iş operasyonları uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

17
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14. Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

18
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13. Hemşire pratisyenleri

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300

2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

19
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12. Avukatlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

20
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11. Muhasebeciler ve denetçiler

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700

2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

21
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10. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800

2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

22
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9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

23
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8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

24
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7. Diğer tüm yöneticiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630

2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

25
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6. Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

26
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5. Yönetim analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

27
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4. Finans yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700

2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

28
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3. Genel ve operasyon yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

29
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2. Uygulama yazılımı geliştiricileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

30
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1. Kayıtlı hemşireler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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