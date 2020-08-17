Geleceğin en yüksek ücretli 30 işi! Bakın ilk sırada hangi meslek var...

19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri



2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100



2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise



