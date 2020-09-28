Magazin Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 14:27 | 28 Eylül 2020 - 14:27

Çocuklar eski kıyafetlerle büyüyor

Birçok aile için gayet normal bir durumdur büyük çocuğun küçülen giysilerinin küçük kardeş tarafından da giyilmesi. Hem çocuklar çabuk büyüdüğü ve elbiseler de henüz giyilebilecek durumda olduğu için hem de ekonomik açıdan çok tercih edilen bir yaklaşım bu.



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