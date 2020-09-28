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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 14:27 | 

Çocuklar eski kıyafetlerle büyüyor

Birçok aile için gayet normal bir durumdur büyük çocuğun küçülen giysilerinin küçük kardeş tarafından da giyilmesi. Hem çocuklar çabuk büyüdüğü ve elbiseler de henüz giyilebilecek durumda olduğu için hem de ekonomik açıdan çok tercih edilen bir yaklaşım bu.

Instgram Kensington Royal, Depo Photos, Backgrid UK 

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1BÜYÜK ÇOCUĞUN ELBİSELERİ KÜÇÜĞÜ GEÇİYOR
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BÜYÜK ÇOCUĞUN ELBİSELERİ KÜÇÜĞÜ GEÇİYOR

Peki bunu İngiliz kraliyet ailesinin gelininin yaptığı aklınıza gelir miydi? İlk anda böyle bir durum sıra dışı gelse de yıllardır süregelen bir gerçek. Kendisi de kıyafetlerini defalarca giymesiyle bilinen İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton aynı kıstası çocukları için de uyguluyor. Bunun son örneklerinden biri de önceki gün yaşandı.

2EFSANE YAPIMCIYI AĞIRLADILAR
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EFSANE YAPIMCIYI AĞIRLADILAR

Prens William ve eşi Kate Middleton, üç çocukları George, Charlotte ve Louis'i efsanevi belgesel yapımcısı Sir David Attenborough ile tanıştırdı. Aile, hazırladığı ve seslendirdiği doğa programlarıyla tanınan Attanberough'yu Kensington Sarayı'nın bahçesinde ağırladı. O anlarda çekilen fotoğrafları da resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

3DEĞERLİ BİR HEDİYE
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DEĞERLİ BİR HEDİYE

94 yaşındaki Sir David Attenborough ile yakında ekranlara gelecek olan A Life On Our Planet (Gezegenimizdeki Yaşam) adlı filmi hakkında konuştu. Attenborough, bu ziyarette 1960’larda Malta’da ailece yaptıkları bir tatilde bulduğu dişi küçük George’a hediye etti.

4GEORGEUN KAZAK VE GÖMLEĞİ
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GEORGE'UN KAZAK VE GÖMLEĞİ

Cambridge ailesinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda ise dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Ailenin en küçük çocuğu Prens Louis, hala büyük kardeşi Prens George'un küçülmüş kıyafetlerini giyiyor. 

5ARTIK KARDEŞİ GİYİYOR
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ARTIK KARDEŞİ GİYİYOR

İki yaşındaki Louis, daha önce şu anda 7 yaşında olan George'un henüz 3 yaşındayken giydiği kazak ve gömleği giydi.

6AYAKKABILAR DA DEVREDİLİYOR
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AYAKKABILAR DA DEVREDİLİYOR

Büyük çocuğun kıyafetlerini ya da ayakkabılarını küçük çocuğun giymesi Cambridge ailesi için bir ilk değil. Bunun örnekleri daha önce de yaşanmıştı. Prenses Charlotte, iki yıl önce doğum günü fotoğrafı için bu pozu vermişti. Fotoğrafta giydiği ayakkabılar ise aslında ona ağabeyinden kalmıştı.

7ÖNCE GEORGE GİYDİ
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ÖNCE GEORGE GİYDİ

Prenses'in ayağındaki ayakkabıları daha önce Prens George da giydi.

8DİKKATLİ GÖZLERDEN KAÇMADI
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DİKKATLİ GÖZLERDEN KAÇMADI

İki yıl önce Kate Middleton ve eşi Prens William'ın üç çocuklarıyla birlikte çektirdikleri yeni yıl ve Noel kutlama fotoğrafı bu gerçeği de ortaya çıkardı. "Kartal gözlü" kraliyet ailesi takipçileri bu fotoğraftaki ayrıntıları kaçırmadı. İlk ayrıntı minik Prens Louis'nin ayakkabılarıydı. Küçük prens, ağabeyi George'un kendisiyle aynı yaşlardayken giydiği lacivert ayakkabıları giyiyordu.

9AYNI HIRKA
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AYNI HIRKA

Ama o fotoğrafta dikkat çeken tek ayrıntı o değildi. Prenses Charlotte'un üstündeki beyaz desenli lacivert hırka da daha önce abisi George tarafından giyilmişti. Charlotte'un üstündeki hırkayı Prens George 2016 yılında Kraliçe'nin 90'ıncı doğum günü kutlamalarında giymişti.

10AĞABEYİNİN PANTOLUNUN GİYDİ
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AĞABEYİNİN PANTOLUNUN GİYDİ

Önceki yıl aile Kate Middleton'ın tasarladığı bir parkın açılışına da birlikte katıldı. İşte o gün ailenin en küçük çocuğu Louis yine ağabeyinin küçükken giydiği bahçıvan pantolunu giymişti.

11GEORGEA KÜÇÜLDÜ
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GEORGE'A KÜÇÜLDÜ

Aynı pantolonu 2014 yılında Prens George henüz küçük bir çocukken giyiyordu.

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