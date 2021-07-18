Gediz Deltası flamingo ve kuş türü ölümleriyle yürekleri sızlattı - Gediz Deltası nerede?

GEDİZ DELTASI NEREDE? Gediz Deltası, Gediz Nehri'nin İzmir'in Çiğli, Menemen ve Foça ilçeleri sınırlarında, İzmir Körfezi'nin doğusundan Ege Denizi'ne döküldüğü yerde oluşturduğu deltadır. Pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan deltadaki Çamaltı Tuzlası'nda İzmir Kuş Cenneti yer almaktadır. Deltada öncelikle flamingolar olmak üzere pek çok kuş türü bulunmaktadır. 1998'de Ramsar alanı ilan edilen deltanın Dünya Mirası olarak listelenmesi için Kasım 2019'da resmî başvuru yapıldı. Delta ayrıca Önemli Kuş Alanı statüsündedir.