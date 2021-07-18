Gediz Deltası flamingo ve kuş türü ölümleriyle yürekleri sızlattı - Gediz Deltası nerede?
Gediz Deltası flamingoların da aralarında bulunduğu bazı kuş türü ölümleri ile gündeme geldi. Tuz Gölün'nde sonra bölgede yaşanan kuş ölümleri yürekleri sızlattı. Kuş Cenneti bölgesinde yoğun olarak yaşayan flamingoların ve diğer kuş türlerinin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı. Pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası ayrıca Önemli Kuş Alanı statüsünde yer alıyor. Peki, Gediz Deltası nerede ve hangi ilde? İşte, flamingo ve kuş ölümleri ile gündeme gelen Gediz Deltası hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Öncelikle flamingolar olmak üzere pek çok kuş türü bulunan Gediz Deltası Tuz Gölün'nden sonra dikkat çekti. . Bölgede inceleme yapan ekipler, avcılar tarafından vurulduğu sanılan flamingolardan 1’i üzerinde ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Kuşların kaçak avlanma nedeniyle öldüğü düşünülürken, ölü bulunan flamingonun vücudunda saçma olup olmadığı tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi.
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GEDİZ DELTASI NEREDE?
Gediz Deltası, Gediz Nehri'nin İzmir'in Çiğli, Menemen ve Foça ilçeleri sınırlarında, İzmir Körfezi'nin doğusundan Ege Denizi'ne döküldüğü yerde oluşturduğu deltadır. Pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan deltadaki Çamaltı Tuzlası'nda İzmir Kuş Cenneti yer almaktadır. Deltada öncelikle flamingolar olmak üzere pek çok kuş türü bulunmaktadır. 1998'de Ramsar alanı ilan edilen deltanın Dünya Mirası olarak listelenmesi için Kasım 2019'da resmî başvuru yapıldı. Delta ayrıca Önemli Kuş Alanı statüsündedir.
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401 km uzunluğundaki Gediz Nehri'nin, İzmir Körfezi'ne doğru 400 km² genişliğindeki ovasıdır. Gediz 17.500 km² büyüklüğündeki havzasının sularını toplamaktadır. Delta kareye benzer bir çöküntü alanında oluşmuştur. Delta çevresinde volkanik kütleler bulunur. Foça Tepeleri kuzeybatıdan, Dumanlı Dağ kuzeydoğudan, Yamanlar Dağı doğudan deltayı kuşatır. Delta Üçtepeler-Maltepe doğrultusunda Yeditepeler sırtıyla iki bölüme ayrılmıştır.
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Her deltada olduğu gibi Gediz Nehri de burada yatak değiştirerek akar. Önceki yatak Menemen'den güneye doğru, körfezin ortasında, Karşıyaka batısında denize ulaşmaktaydı.[6] 1886'da nehir önceden de kullandığı başka bir yatağa çevrilmiştir. Nehir çok fazla taşkın yaptığından halk tarafından "Cadı Gediz" olarak isimlendirilmiştir.
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19. yüzyılın sonlarına doğru nehrin taşıdığı alüvyonlar körfezin sığlaşmasına neden olmuş, gemi geçişleri sorun olmaya başlamıştır. Küçük Menderes'in Efes Limanı'nı, Büyük Menderes'in Milet Limanı'nı yok ettiği gibi, Gediz Nehri'nin de İzmir Limanı'nı yok edeceğinden korkulmuştur. Yapılan kanallar ve setlerle ırmağın akış yönü değiştirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin en büyük akarsu çalışması olan nehir yatağı değişikliği yirmi yılda bitirilmiştir.