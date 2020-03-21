Haber Giriş: 21 Mart 2020 - 13:36,
Geçtiğimiz yıllarda çekilmiş filmlerde Corona Virüs ismi nasıl geçiyor? Covid ve Covi-19 nedir?
Corona Virüs vakalarının artması ve dünya genelinde sürekli gündem halinde olmasının ardından internette aramalarında da eski yıllarda çekilmiş olan özellikle bilim kurgu filmlerinde 'corona virüs' kelimesi ve tanısı nasıl geçebiliyor sorusu evde kalınan ve çok film izlenen bu günlerde popüler merak uyandıran durumlardan. Özellikle sosyal medyada konunun türevi olan filmler hakkında bir çok komplo teorisi üretilse de bu durumun açıklaması esasında çok basit.
Ülkemizde yaşayan vatandaşların ve hatta yurt dışında da insanların merak ettiği bir konu olan 'Geçtiğimiz yıllarda çekilmiş filmlerde Corona Virüs ismi nasıl geçiyor?' sorusunun cevabı her geçen gün daha da araştırılmaya başlandı. 'Evdekal' sloganı altında insanlar sık sık bir birlerini sokağa çıkmamaya çağırırken, sosyal medyada da evde yapılacak aktiviler paylaşılıyor. Tabii bunların başında da film izlemek geliyor. Fakat bu dönemde gündem corona virüsü olunca virüs ve salgın türevi çekilmiş filmler daha ilgi çekici bir hal aldı.
2017-2018 hatta daha önceki yıllarda da çekilmiş filmlerde corona virüs ifadesi duyanlar adeta şoke olmuş bir biçimde bu nasıl bilinebilir, geçmişte çekilmiş bir filmde güncel bir ifade nasıl kullanılmıştır sorusunun cevabını aradı.
9 yıl önce vizyona girmiş salgın filmi ise bu konu da en popüler olan işlerden biri.
Corona Virüs esasında virüs ailesinin genel adı. Geçmiş yıllarda büyük etkisi görülen SARS, MERS gibi hastalıklarda Corona Virüs çatısı altında. Şuan yaşadığımız salgın ise Covid olarak adlandırılıyor. Aslında Corona Virüsü olarak konuştuğumuz ve adlandırdığımız virüs Covid ve bu virüsün yol açtığı hastalığın adı Covid 19 olarak isimlendiriliyor.
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