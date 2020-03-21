Geçtiğimiz yıllarda çekilmiş filmlerde Corona Virüs ismi nasıl geçiyor? Covid ve Covi-19 nedir?

Ülkemizde yaşayan vatandaşların ve hatta yurt dışında da insanların merak ettiği bir konu olan 'Geçtiğimiz yıllarda çekilmiş filmlerde Corona Virüs ismi nasıl geçiyor?' sorusunun cevabı her geçen gün daha da araştırılmaya başlandı. 'Evdekal' sloganı altında insanlar sık sık bir birlerini sokağa çıkmamaya çağırırken, sosyal medyada da evde yapılacak aktiviler paylaşılıyor. Tabii bunların başında da film izlemek geliyor. Fakat bu dönemde gündem corona virüsü olunca virüs ve salgın türevi çekilmiş filmler daha ilgi çekici bir hal aldı.