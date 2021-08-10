Geçtiğimiz yıl ikizleri dünyaya gelmişti... Meğer boyundan büyük oğlu varmış!
Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. İşte ünlüler ve onların tanınmayan çocukları...
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Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti.
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Sosyal medyada hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla babalık sevincini ikinci kez yaşadı.
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Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden Doruk adında bir oğlu daha var! Ozan Çobanoğlu, oğlu ile fotoğrafını ""Boynuz kulağı geçermiş :) 1.86 boy :) " notu ile Instagram'da paylaştı... Ozan Çobanoğlu'nun boyu 1.78...
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Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. İşte ünlüler ve onların tanınmayan çocukları...
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Komedyen Tolga Çevik, oğlu Tan’ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir şiirle kutladı. 17 yaşına giren Tan’ın babasına benzerliği dikkat çekti.
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Tolga Çevik ve Özge Yılmaz 2004 yılında nikah masasına oturdu. Önce oğulları Tan'ı kucağına alan çift sonra kızları Tuna'ya kavuştu. 'Tolgshow' programıyla seyirci karşısına çıkan Çevik, oğlu Tan'ın 17. yaşını kutladı. Çekildikleri bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınlayan Çevik altına şu şiiri yazdı: "Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş. Yanı başında kalbi, aklı hayallerinde elbet... Gelecek onun artık eminsin, Allah kötülerden esirgesin. Nice yaşların olsun aslanım, ne mutlu senin babanım. İyi ki doğdun oğlum"
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17 yaşındaki Tan'ın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın altına 'babasının oğlu' mesajını yazdı.
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Son olarak 'Sadakatsiz' dizisi ile izleyici karşısına çıkan Bennu Yıldırımlar, Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
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Yıldırımlar, Ada ile fotoğraflarını 'Girit' notu ile yayınladı.
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22 yaşındaki Ada'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı...
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Sürpriz bir kararla boşanan Altan Gördüm ile Vahide Perçin'in bir kızları var. Çiftin, kızlarının adı Gülnur Alize. O da anne ve babası gibi oyunculuk alanında kariyer yapmaya başladı.
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2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın İpek açar ile evliliğinden 20 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı var.
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Mehmet Esen’in Faruk adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı. Almanya’da yaşadığı dönemde evlendiği Alman doktorla bir çocuk sahibi olduklarını söyleyen Esen, oğluyla tatil dönüşü görüntülendi.
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Usta oyuncu Şerif Sezer'in de boyunca bir kızı olduğunu çok fazla insan bilmiyordu. Ancak Deniz Arna, Deli Deli Olma filminde annesinin oynadığı karakterin gençliğini canlandırınca bu basında yer aldı.
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İki ünlü oyuncu Uğur Yücel ve Derya Alabora'nın da Can adını verdikleri bir çocukları var. Bugün artık bir delikanlı olan Can medyada çok fazla görünmüyor.
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Ünlü şarkıcı Nükhet Duru'nun Dikran Masis ile evliliğinden Cem adını verdiği bir oğlu var. Duru, Masis'den ayrıldıktan sonra Özalp Birol ile evlenirken oğlu Cem de yanındaydı. Duru'nun oğlu Cem çok fazla göz önünde bulunmuyor. Eğitimini yurt dışında sürdürüyor.
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Bu genç kızın dedesi de babası da Yeşilçam'ın usta aktörlerinden. Ama o "Bir aileye bir sanatçı yeter" deyip bambaşka bir alanda kariyer yapmaya karar verdi. "Huyum da fiziğim de babama benzer" diye tanımladığı o usta aktörü büyük olasılıkla bu genç kızın yüzüne bakarak tanıdınız. Ama tanımayanlar için bir ipucu daha verelim. Bengü'nün dedesi aktör Ali Şen, babası Şener Şen, annesi de oyuncu Şermin Hürmeriç. Küçük yaşlarından beri babasının en yakın arkadaşı olan Bengü, Notre Dame de Sion Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra da ABD'de otelcilik üzerine eğitim gördü. Ülkesinden ve ailesinden uzakta babasının mesleğinden bambaşka bir alanda eğitim gören Bengü Şen, medyanın önüne çıkmaktan ve her gittiği yerde tanınmaktan da pek hoşlanmıyor
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Talat Bulut'un Pınar Afşar ile evliliğinden Hazal adlı bir kızı var. Talat Bulut'un kızını da çok fazla insan tanımıyor.
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Müzikten sinemaya geçip Beyaz Melek ve Güneşi Gördüm filmleriyle büyük başarı kazanan Mahsun Kırmızıgül'ün ilk evliliğinden Mahmut adında bir oğlu var. Çok fazla medya önüne çıkmayan Mahmut, Kırmızgül'ün çok sevdiği ancak genç yaşta yitirdiği ağabeyinin adını taşıyor. Kırmızıgül'ün 1989'da Gölgem Hanım'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen Mahmut bugün 30'lu yaşlarına yaklaşan genç bir delikanlı. Kırmızıgül oğlu Mahmut'u çok fazla göz önünde tutmuyor.
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Türk sinemasının yakışıklı aktörlerinden Tarık Akan üç çocuk babası. Çocukları Özlem, Barış ve Özgür pek çok ünlü çocuğu gibi çok fazla kameralar önüne çıkmıyor. Akan'ın oğlu Barış da 'Deli Deli Olma' filminde babasının oynadığı karakterin gençliğini canlandırdığı için gündeme gelmişti.
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Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile yaptığı evlilikten Savaş Zafer adında bir oğlu var. Eşini genç yaşta yitiren Savaş oğluna hem annelik hem babalık yaptı. Savaş'ın kızı Zübeyde Melek'in babası İbrahim Tatlıses'in Savaş Zafer ile de arası iyi. Savaş Zafer bugün artık bir delikanlı. Annesine özel gecelerde eşlik ediyor.
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Usta oyuncu Altan Erkekli'nin çocukları Efe ve Can ile eşi Ebru da çok fazla göz önünde olmayı sevmiyor.
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Melek Zübeyde ise Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı.Melek Zübeyde evlilik çağına gelinceye kadar babasının isteğiyle kameralardan hep uzak durdu. Melek Zübeyde, annesi ve anneannesi ile büyüdü. Ayrılmalarına rağmen Tatlıses ile Savaş Melek Zübeyde'nin diploma töreninde biraraya geldiler.
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İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan dünyaya gelen oğlu İdo'yu artık herkes tanıyor. Ama ünlü sanatçının ilk eşi Adalet Durak'tan da Ahmet Tatlı adında yetişkin bir oğlu var. Ahmet Tatlı'nın Şanlıurfa'da yapılan düğünü medyaya konu olmuştu.
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Hatice Aslan'ın da boyunca bir oğlu var. Aslan'ın bir de manevi kızı var. Ekin Akgök DJ'lik yapıyor.
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Genç yaşta evlenen Yavuz Bingöl'ün de boyunca kızı var. Türkü Sinem Bingöl babasıyla arkadaş gibi. Ünlü sanatçının en büyük destekçisi.
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Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı da yetişkin bir kız çocuğu annesi. İlk evliliğini yaptığı polis memuru Abdurrahman Abacı'dan olan Saba Anderson doktor ve ABD'de yaşıyor. Kızı Amerikalı Leonard Anderson ile evli olan Abacı'nın Sera adlı bir torunu var.
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Derya Baykal'ın ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızları Müjgan Ferhan ve Neriman Derya'yı kamuoyu uzun süredir tanıyor. Ama Baykal'ın ilk evliliğini yaptığı Levent Baykal'dan da Mert adında bir oğlu var.
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Türk sinemasının bir dönemine damga vuran oyunculardan Ediz Hun'un da iki yetişkin çocuğu var. Hun'un oğlu Burak ve kızı Bengü.
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Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Çağatay Koçtuğ karakteriyle hafızalara kazınan Hakan Meriçliler de bir çocuk babası. Oyuncu, oğlu ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenmişti.