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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 07:00,

Gecikmeli kutlama!

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçen pazartesi Etiler’deki bir restoranda ‘Babalar Günü’ yemeği yedi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Mekandan ilk olarak Kaya Çilingiroğlu ayrıldı. Daha sonra kızıyla birlikte dışarı çıkan Hülya Avşar, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

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Sanatçı, yeni bir müzikal için yapımcı Şükrü Avşar’la anlaştığını açıkladı: “Amacımız yıllarca sürecek bir iş ortaya çıkarmak. Ekim-kasım gibi hazır oluruz.” Avşar, Riva’da yaptırdığı çiftlik eviyle ilgili sorular üzerine de şöyle dedi:

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“Ona da eylüle doğru başlayacağız. Zehra’nın çalıştığı mimarlık şirketi yapacak. Zehra da ekipte olacak tabii ki.”

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Zehra Çilingiroğlu’nun yeni dövmesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Bileğine leopar çizdiren genç kız ile annesi Hülya Avşar, objektiflere dövmelerini göstererek poz verdi.

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Kaya Çilingiroğlu'nun maske takmadığı dikkatlerden kaçmadı.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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