Gecikmeli kutlama!

Mekandan ilk olarak Kaya Çilingiroğlu ayrıldı. Daha sonra kızıyla birlikte dışarı çıkan Hülya Avşar, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
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Sanatçı, yeni bir müzikal için yapımcı Şükrü Avşar’la anlaştığını açıkladı: “Amacımız yıllarca sürecek bir iş ortaya çıkarmak. Ekim-kasım gibi hazır oluruz.” Avşar, Riva’da yaptırdığı çiftlik eviyle ilgili sorular üzerine de şöyle dedi:
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“Ona da eylüle doğru başlayacağız. Zehra’nın çalıştığı mimarlık şirketi yapacak. Zehra da ekipte olacak tabii ki.”
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Zehra Çilingiroğlu’nun yeni dövmesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Bileğine leopar çizdiren genç kız ile annesi Hülya Avşar, objektiflere dövmelerini göstererek poz verdi.
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Kaya Çilingiroğlu'nun maske takmadığı dikkatlerden kaçmadı.