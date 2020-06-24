Gecikmeli kutlama!

Sanatçı, yeni bir müzikal için yapımcı Şükrü Avşar’la anlaştığını açıkladı: “Amacımız yıllarca sürecek bir iş ortaya çıkarmak. Ekim-kasım gibi hazır oluruz.” Avşar, Riva’da yaptırdığı çiftlik eviyle ilgili sorular üzerine de şöyle dedi: