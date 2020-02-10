Geceye damga vurdular

İki ünlü oyuncu Oscar gecesine damga vurdu. Hem de beklenmedik bir şekilde.
AFP, AP, REUTERS
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısına bütün ünlüler en iddialı kostümleriyle çıktılar. Ama bu ünlülerden ikisi hiç beklenmedik bir şekilde geceye damga vurdu. En iyi uyarlama senaryo ödülünü birlikte sunan Natalie Portman ve Timothee Chalamet, 92'nci Oscar töreninin en çok konuşulan konukları oldu. Bunun nedeni her ikisinin de tören için seçtiği kıyafetler.
2
Natalie Portman, yarı transparan kıyafetinin üzerine siyah bir pelerin giydi. Moda eleştirmenlerinden tam not alan bu kıyafetin en ilginç yanı ise verdiği mesajdı. Daha doğrusu hem Akademi'ye ve sektördeki cinsiyet ayrımcılığına bir protesto hem de bu yıl çok konuşulan yapımlara imza attıkları halde Oscar adayı olamayan kadın yönetmenlere bir selam.
3
Portman'ın elbisesinin üzerinde aralarında Little Women'in yönetmeni Greta Gerwig, Hustlers'ın yönetmeni Lorene Scafaria, The Farewell'ın yönetmeni Lulu Wang'ın da bulunduğu ve bu yıl Akademi tarafından en iyi yönetmen ödülüne aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin soyadları yazılıydı. Oscar'da bu yıl da en iyi yönetmen ödülünün tüm adayları erkekti.
4
Natalie Portman bundan birkaç yıl önce de yine benzer bir durumu sunuculuk yaptığı Oscar töreninde protesto etmişti. Portman o gece ödül sunarken "Ve işte bütün erkek adaylar" diyerek sözlerine başlamıştı. Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde en iyi yönetmen ödülünü kazanan tek yönetmen ise Kathryn Bigelow.Portman'ın törende en
5
iyi uyarlama senaryo ödülünü birlikte sunduğu Timothee Chalamet'nin çok konuşulmasının nedeni de giydiği kıyafetti. Genellikle kırmızı halıda çok iddialı, farklı ve şık kostümler giyen Chalamet bu kez hem hayranlarını hem de moda eleştirmenlerini hayal kırıklığına uğrattı.
6
Chalamet'nin bu kıyafeti yerel bir benzin istasyonunun üniformasına benzetildi. Birçok kullanıcı genç oyuncunun bu geceye uygun giyinmediğini ileri sürdü.