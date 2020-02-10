Geceye damga vurdular

Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısına bütün ünlüler en iddialı kostümleriyle çıktılar. Ama bu ünlülerden ikisi hiç beklenmedik bir şekilde geceye damga vurdu. En iyi uyarlama senaryo ödülünü birlikte sunan Natalie Portman ve Timothee Chalamet, 92'nci Oscar töreninin en çok konuşulan konukları oldu. Bunun nedeni her ikisinin de tören için seçtiği kıyafetler.