"Gecekondu Milyoneri" doğum gününü parkta kutladı

Genç oyuncu, 30'uncu yaşına sevgilisiyle birlikte bir parkın çimleri üzerinde yaptığı kutlamayla girdi. İki sevgiliye rengarenk balonlar eşlik etti.
BACKGRID USA
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1
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ÇİMLERİN ÜZERİNDE DOĞUM GÜNÜ
2008 yılında rol aldığı Slumdog Millionaire (Milyoner) adlı filmle tanınan Hint asıllı İngiliz oyuncu Dev Patel, 30 yaşına Los Angeles'ta bir parkın çimleri üzerinde girdi. Patel'i sevgilisi Tilda Cobham Hervey ile kısa süreliğine kendilerine katılan bir arkadaşları da eşlik etti.
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AYAKKABILARINI ÇIKARIP OTURDULAR
Patel ile Avustralyalı oyuncu Cobham- Hervey, yanlarında rengarenk balonlarla parka gitti. Kendilerine bir köşe seçen iki sevgili ayakkabılarını da çıkarıp orada oturdu.
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ROMANTİK ANLAR
Uzun süre sohbet eden Patel ile Tilda Cobham Hervey, bir şeyler yiyip içti. Zaman zaman romantik anlar da yaşayan çifte gelip geçenler de gülümseyerek baktı.
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ARKADAŞLARI DA ZİYARET ETTİ
Bir ara bir kadın arkadaşları Dev Patel ile Tilda Cobham- Hervey'e eşlik etti.
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ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞADI
Dev Patel, 2008 yapımı bol ödüllü Slumdog Millionaire (Milyoner) adlı filmle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Bir dönem bu filmdeki rol arkadaşı Freide Pinto ile romantik bir ilişki yaşadı. Pinto, rol arkadaşı Patel uğruna eşinden ayrıldı. Patel ile Pinto'nun ilişkisi bir süre önce sona erdi.
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BOL ÖDÜLLÜ FİLM
Yönetmenliğini Danny Boyle'un üstlendiği Milyoner, 2000'lerin ilk yarısında büyük sükse yapan filmlerden biriydi.