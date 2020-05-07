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Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 14:23,

"Gecekondu Milyoneri" doğum gününü parkta kutladı

Genç oyuncu, 30'uncu yaşına sevgilisiyle birlikte bir parkın çimleri üzerinde yaptığı kutlamayla girdi. İki sevgiliye rengarenk balonlar eşlik etti.

BACKGRID USA

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1ÇİMLERİN ÜZERİNDE DOĞUM GÜNÜ
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ÇİMLERİN ÜZERİNDE DOĞUM GÜNÜ

 2008 yılında rol aldığı Slumdog Millionaire (Milyoner) adlı filmle tanınan Hint asıllı İngiliz oyuncu Dev Patel, 30 yaşına Los Angeles'ta bir parkın çimleri üzerinde girdi. Patel'i sevgilisi Tilda Cobham Hervey ile kısa süreliğine kendilerine katılan bir arkadaşları da eşlik etti.

2AYAKKABILARINI ÇIKARIP OTURDULAR
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AYAKKABILARINI ÇIKARIP OTURDULAR

Patel ile Avustralyalı oyuncu Cobham- Hervey, yanlarında rengarenk balonlarla parka gitti. Kendilerine bir köşe seçen iki sevgili ayakkabılarını da çıkarıp orada oturdu.

3ROMANTİK ANLAR
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ROMANTİK ANLAR

Uzun süre sohbet eden Patel ile Tilda Cobham Hervey, bir şeyler yiyip içti. Zaman zaman romantik anlar da yaşayan çifte gelip geçenler de gülümseyerek baktı.

4ARKADAŞLARI DA ZİYARET ETTİ
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ARKADAŞLARI DA ZİYARET ETTİ

Bir ara bir kadın arkadaşları Dev Patel ile Tilda Cobham- Hervey'e eşlik etti.

5ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞADI
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ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞADI

Dev Patel, 2008 yapımı bol ödüllü Slumdog Millionaire (Milyoner) adlı filmle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Bir dönem bu filmdeki rol arkadaşı Freide Pinto ile romantik bir ilişki yaşadı. Pinto, rol arkadaşı Patel uğruna eşinden ayrıldı. Patel ile Pinto'nun ilişkisi bir süre önce sona erdi.

6BOL ÖDÜLLÜ FİLM
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BOL ÖDÜLLÜ FİLM

Yönetmenliğini Danny Boyle'un üstlendiği Milyoner, 2000'lerin ilk yarısında büyük sükse yapan filmlerden biriydi.

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