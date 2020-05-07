"Gecekondu Milyoneri" doğum gününü parkta kutladı

ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞADI Dev Patel, 2008 yapımı bol ödüllü Slumdog Millionaire (Milyoner) adlı filmle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Bir dönem bu filmdeki rol arkadaşı Freide Pinto ile romantik bir ilişki yaşadı. Pinto, rol arkadaşı Patel uğruna eşinden ayrıldı. Patel ile Pinto'nun ilişkisi bir süre önce sona erdi.