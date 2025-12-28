×
Gece yarısından itibaren kuyruğa girdiler! Hediyeyi duyan koşup geldi... Kalabalık dronla görüntülendi

Denizli'de bir zincir marketin açılışında, teknoloji ürünlerinde indirim yapılacağı ve hediye çeki verileceğinin duyurulması üzerine vatandaşlar gece yarısından itibaren market önünde kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından metrelerce uzayan kuyruk dronla görüntülendi.