Pazarlar bugün açık olacak... İşte açık olacak pazarların listesi

"PAZARCI ESNAFI EN ÇOK ÇİLEK VE DOMATESİ TERCİH EDİYOR"



Halde yoğunluk olduğu söyleyen hal esnafı Hasan Dalgalı, "Pazarların yeniden açılması dolayısıyla halimizde iki gündür yoğunluk var. Bazı mallarımızda fiyat artışı söz konusu. Şu an pazarcı esnafı en çok çilek, kayısı ve domates tercih ediyor. Çilekler şu anda 14 liradan domates ise 3 buçuk lira ile 5 lira arasında satılıyor. Diğer meyve ve sebzelerde bir artış söz konusu değil" dedi.