Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ- Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 08 Mayıs 2021 - 09:45 |
Pazarlar bugün açık olacak... İşte açık olacak pazarların listesi
Pazarların cumartesi günü açık olması kararlaştırılmıştı. Pazarlar bugün 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. İstanbul Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde de bu nedenle hareketlilik vardı. Gece yarısı hale akın eden pazarcılar drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da açık olacak pazarlar da listelendi.
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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda pazarlar bugün saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Tam kapanma nedeniyle günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne akın etti.
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Halin girişi ve içinde yoğunluk oluştu. Polis ve güvenlik ekipleri, yoğunluğunu azaltmak için çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı. Ayrıca, gece yarısı halde oluşan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.
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"PAZARCI ESNAFI EN ÇOK ÇİLEK VE DOMATESİ TERCİH EDİYOR"
Halde yoğunluk olduğu söyleyen hal esnafı Hasan Dalgalı, "Pazarların yeniden açılması dolayısıyla halimizde iki gündür yoğunluk var. Bazı mallarımızda fiyat artışı söz konusu. Şu an pazarcı esnafı en çok çilek, kayısı ve domates tercih ediyor. Çilekler şu anda 14 liradan domates ise 3 buçuk lira ile 5 lira arasında satılıyor. Diğer meyve ve sebzelerde bir artış söz konusu değil" dedi.
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"PAZARCI ESNAFI GELİYOR ANCAK İSTEDİĞİ MALI ALAMIYOR"
Pazarcı esnafının mal almaya korktuğu belirten hal esnafı Süleyman Özdayan, "Pazarcının şu an sıkıntıları var. Halden aldığım ürünü pazarda satabilir mi diye düşünüyor. Bugün pazarcıların bazıları hale bile gelmedi. En az haftada iki gün pazarlar açık olsaydı pazarcı esnafı da daha rahat olurdu.
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Şu hal de yoğunluk var. Pazarcı esnafı geliyor ancak istediği malı alamıyor. Satamam diye korkuyor" diye konuştu. Pazarcının en çok meyve almak istediğini söyleyen Özdayan, "Esnaf şu an meyveler arasında en çok çilek, şeftali, nektarı, erik, kavun ve karpuz tercih ediliyor. Çileğin kilosu şu an da 10 liradan satılıyor. Nektarı 12 lira şeftali ise 10 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.
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"HAFTA İÇİ HAL ÖLÜ DURUMDAYDI"
Hal esnafı Nihat Dayan, "Hafta içi pazarlar olmadığı zaman hal ölü durumda. O yüzden bugün yoğunluk söz konusu. Esnaf mal alsa da tereddüt ediyor 'acaba bu ürünü satabilir miyim' diyor. Biz en çok domates satıyoruz. Bizde domatesin kilosunu 3 buçuk lira ile 4 buçuk lira arasında satıyor" dedi.
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"BUGÜN ELİMİZDE MAL KALIRSA ÇÖPE ATMAMIZ GEREKECEK"
Halden aldığı mallarla Güngören pazarına satacağını belirten pazarcı Abdulkadir Kocaağa, "Halden sebze aldık. Aldığımız mallar oldukça pahalı. Şu an yoğunluktan dolayı hale girmekte zorlandık" diye konuştu. Pazarcı Selahattin Dinç ise "Pazarların sadece cumartesi olması biz pazarcılar için çok sıkıntılı bir durum. Bugün elimizde mal kalırsa malları çöpe atmamız gerekecek" diye konuştu.
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"SADECE BİR GÜNLÜK ÜÇ BEŞ PARÇA MAL ADIM"
Halde sebze ve meyvelerin fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayan pazarcı Kadir Karabulut, "Şu an hal oldukça yoğun ama fiyatlar çok yüksek. Bir haftadır halde mallar çöpe gitti. Şimdi biz bu ürünleri pazarda satamazsak yine çöpe gidecek. O yüzden sadece bir günlük üç beş parça mal adım" ifadelerini kullandı.
Kazım Karabekir Pazartesi Pazarı, Havaalanı Mahallesi Salı Pazarı, M.Sinan Mahallesi (Fevzi Çakmak) Salı Pazarı, Nine Hatun (Üçyüzlü) Çarşamba Pazarı, Kemer (Fevzi Çakmak) Çarşamba Pazarı, Turgut Reis Mahallesi (Tepe) Perşembe Pazarı, Tuna (Karabayır) Cuma Pazarı, Fatih Mahallesi (Üçyüzlü) Cuma Pazarı, Menderes Mahallesi Cumartesi Pazarı, Namık Kemal Cumartesi Pazarı, Oruç Reis Pazar Pazarı, Havaalanı Pazar Pazarı
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Esenyurt
Yenikent Kapalı Çarşamba Pazarı, Yunus Emre Akçaburgaz Kapalı Perşembe Pazarı, İncirtepe Açık Perşembe Pazarı, Talatpaşa Kapalı Cuma Pazarı, Kıraç Açık Cuma Pazarı, Orhangazi Açık Cuma Pazarı, Beygah Kapalı Cumartesi Pazarı, Örnek Açık Cumartesi Pazarı, Mehterçeşme Açık Pazar Pazarı
Yeni Mahalle (Paşa Mahallesi) Pazartesi Pazarı, 500 Evler Salı Pazarı, Karayolları Salı Pazarı, Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı, Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi Perşembe Pazarı, Kazım Karabekir Mahallesi Perşembe Pazarı, Karlıtepe - Yaylabaşı Cuma Pazarı, Küçükköy Cumartesi Pazarı, Karadeniz Mahallesi Pazar Pazarı, Dörtyol Pazar Pazarı
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Güngören
Camlıkahve (Mareşal Çakmak) Pazartesi Pazarı, Gençosman Pazartesi Pazarı, Gençosman Salı Pazarı, Haznedar Merkez Perşembe Pazarı, Merkez Cuma Pazarı, Tozkoparan Cumartesi Pazarı, Merter Pazar Pazarı, Güneştepe Pazar Pazarı
27
Kağıthane
Gürsel Pazartesi Pazarı, Çeliktepe Pazartesi Pazarı, Hamidiye Pazartesi Pazarı, Nurtepe Çarşamba Pazarı, Sanayi Mahallesi Perşembe Pazarı, Gazhane Cuma Pazarı, Gültepe Cuma Pazarı, Çağlayan Dere Cumartesi Pazarı, Seyrantepe Pazar Pazarı
28
Sarıyer
Demirciköy Pazartesi Pazarı, Reşitpaşa Salı Pazarı, Kozdere Ptt Evleri Salı Pazarı, Bahçeköy Kemer Salı Pazarı, Zekeriyaköy Salı Pazarı, Sarıyer Merkez Çarşamba Pazarı, Bahçeköy Çarşamba Pazarı, Ayazağa Merkez Çarşamba Pazarı, Ömürtepe Perşembe Pazarı,Koru Perşembe Pazarı, Çayırbaşı Cuma Pazarı, Yeniköy Cuma Pazarı, Kilyos Cuma Pazarı, İstinye Dereiçi Cumartesi Pazarı, Rumeli Hisarüstü Cumartesi Pazarı, Rumeli Kavak Cumartesi Pazarı, Kasapçayırı Cumartesi Pazarı, Fsm Mahallesi Pazar Pazarı, Bağlar Mevkii Pazar Pazarı, Ayazağa Yeşiltepe Pazar Pazarı, Uskumruköy Pazar Pazarı, Kocataş Pazar Pazarı
29
Silivri
Pazartesi Pazartesi Pazarı, B.Çavuşlu Salı Pazarı, Gümüşyaka Modern Kapalı Çarşamba Pazarı, Ortaköy Çarşamba Pazarı, Değirmenköy Çarşamba Pazarı, Perşembe Perşembe Pazarı, Silivri Merkez (Ali Paşa Caddesi) Cuma Pazarı, Kavaklı Cuma Pazarı,Çanta Cumartesi Pazarı, Selimpaşa Pazar Pazarı
30
Sultangazi
Cebeci Mh. Pazartesi Pazarı, Habipler Mh Pazartesi Pazarı, Gazi Mahallesi Salı Pazarı, Sultançiftliği (Uğur Mumcu) Salı Pazarı, Uğurmumcu Mahallesi Çarşamba Pazarı,Gazi Mahallesi Perşembe Pazarı, Esentepe Mahallesi Perşembe Pazarı, Cebeci Mahallesi Cuma Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Cuma Pazarı, Yayla Mahallesi Cumartesi Pazarı, 50.Yıl Mahallesi Cumartesi Pazarı, Malkoçoğlu Mahallesi Cumartesi Pazarı, Gazi Mahallesi Cumartesi Pazarı, İsmetpaşa Mahallesi Pazar Pazarı, Zübeydehanım Pazar Pazarı
Ahmet Yesevi Mahallesi Pazartesi Pazarı, Necip Fazıl Mahallesi Salı Pazarı, Mehmet Akif Mahallesi Çarşamba Pazarı, Akşemsettin Mahallesi Çarşamba Pazarı, Yavuz Selim Mahallesi Perşembe Pazarı, Hasanpaşa Mahallesi Cuma Pazarı, Battalgazi Mahallesi Cumartesi Pazarı, Mecidiye Mahallesi Pazar Pazarı
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Tuzla
İstasyon Pazartesi Pazarı, Aydınlı Salı Pazarı, Aydıntepe Çarşamba Pazarı, Yayla Perşembe Pazarı, Şifa Mahallesi Perşembe Pazarı, Evliya Çelebi Cumartesi Pazarı, Konaşlı Pazar Pazarı, Tuzla Merkez Pazar Pazarı