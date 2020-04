Gece elbisesini giyen iş yapmaya koştu

Dünyanın dört bir yanından Instagram kullanıcıları çeşitli etiketler altında açılan konulara paylaşım yağdırıyor. Son günlerde en çok ilgi görenlerden biri de ünlülerin başlattığı "Do It In The Dress" (Elbiseyle Yap) adlı akım. Gece elbisesi ya da gelinlik giyen çok sayıda kişi o şekilde ev ya da bahçe işleri yaparken çektirdikleri fotoğraf ya da videolarını paylaşıyorlar bu başlık altında. İşte #doitinthedress etiketiyle paylaşılan o pozlardan bazıları.