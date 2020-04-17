Gece elbisesini giyen iş yapmaya koştu

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Dünyanın dört bir yanından Instagram kullanıcıları çeşitli etiketler altında açılan konulara paylaşım yağdırıyor. Son günlerde en çok ilgi görenlerden biri de ünlülerin başlattığı "Do It In The Dress" (Elbiseyle Yap) adlı akım. Gece elbisesi ya da gelinlik giyen çok sayıda kişi o şekilde ev ya da bahçe işleri yaparken çektirdikleri fotoğraf ya da videolarını paylaşıyorlar bu başlık altında. İşte #doitinthedress etiketiyle paylaşılan o pozlardan bazıları.
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Ünlü şarkıcı Leona Lewis bu akımın sıkı takipçilerinden biri.
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Lewis, gece elbisesiyle evini süpürürken çekilen pozlarını "Bu ev hiç bu kadar temiz olmamıştı" mesajıyla paylaştı.
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Sunucu Amanda Holden da akımın sıkı takipçilerinden. Gelinliğiyle çim biçmesi takipçilerini epey gülümsetmişti.
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Holden, daha önce de gece elbisesiyle çöp dökerken çekilen videoyu paylaşmıştı.
İşte gece elbisesi ya da gelinlikle ev ve bahçe işleri yaparken çekilen pozlarını paylaşan diğer kullanıcılar.