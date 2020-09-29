Gece dolu yağar mı? Uzmanlardan önemli uyarılar

Gece dolu yağar mı sorusu, İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yağışın ardından gündemde yer almaya başladı. Özellikle araç sahiplerini yakından ilgilendiren dolu yağışı, araçlarını emniyetli bir yere almak ya da araçlarının kaporta ve cam aksamlarını kapatmak isteyen sürücüler tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul'da gece dolu yağar mı? İşte, Meteoroloji ve uzmanlardan gelen uyarılar çerçevesinde İstanbul'da dolu yağışı hakkında detaylı bilgiler
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İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak ile başlayan ardından doluya dönüşen yağış, araç sahiplerini tedirgin etmeye devam ediyor. Aşırı büyük olması halinde araçlara zarar verme olasılığı bulunan dolu yağışı öncesi önlemlerini almak isteyen pek çok kişi, uzmanların gece saatleri için yapmış olduğu açıklamayı merak ediyor. Peki, bu gece dolu yağışı olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Meteoroloji'den sabah saatlerinde yapılan uyarıda ''12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' denilmişti. Uyarının ardından pek çok ilçede dolu yağışı gözlendi.
Yağışın ardından pek çok uzman tarafından uyarılar yapıldı. İşte, o uyarılar;
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası...'' uyarısını yaptı.
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BÜNYAMİN SÜRMELİ: GECE YİNE GELECEK
CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli şu bilgileri paylaştı:
''Bu yağışların şöyle bir yönü var… Aslında tamamen arkası geliyor olsa sıkıntı. Hep böyle irili ufaklı… Yollardan akıyor sonra duruyor bitiyor.. Sonra arkasından bir parti daha…
Nedeni, Marmara Denizi üzerinden böyle parça parça kuvvetli sağanaklar geliyor. Sabahtan beri bu 3. parti. Arkasından da 2 parti daha var. Öğlenki yağış beklenenin biraz daha ötesinde.Üzerimizden geçiyor, yenisi arkasından geliyor. Yenisi yarım saat, 20 dakika içerisinde gelecek. Boğaz ve Avrupa Yakası üzerinde görülüyor. Önümüzdeki 1-2 saat içinde de kesintilerle sağanaklar gelip gidebilecekler.
(Sel oluşur mu?) Sel zeminle alakalı bir durum. Ama bu tür yağışlar irili ufaklı su baskınları yapar. Kısa sürede geldiği için su baskını yapar.
(Dolu uyarısı yapmaya gerek var mı?) Var ama dolunun şöyle bir durumu var. Daha iri taneli Çanakkale için söz konusu. İstanbul için irili ufaklı sağanak geçişlerini görebiliriz.
Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek. Beklenenin de biraz daha ötesinde…
Sel riski Batı Karadeniz için söz konusu. Sakarya’dan başlayıp, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu çevrelerinde bugün kuvvetli sağanaklar var. Yağışın miktarı İstanbul’dakinin 3-4 katından daha fazla. Aynı zamanda dolu da var. Batı Karadeniz’e dikkat. Batı Karadeniz için 1 gün sürecek. Yarın gece ve Perşembe’ye uzanacak şekilde Karadeniz’in Orta ve doğusunda olacak. Sel riski söz konusu… Çarşamba ve Perşembe günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevrelerine dikkat diyoruz.
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Yarın beklenen tabloyu görüyor musunuz? Kırmızının da ötesinde… Ağır yağmur… Şu miktardaki yağmurun tamamı 2-3 saat içinde düşecek. Bu en istemediğimiz durum. 1 gün içinde düşse dikkat edilmesi iyi olur mesajı veririz. Ama şu yağmur 2-3 saat içinde düşecek. Düşmesi beklenen saat de 16.00’dan sonra olasılık başlıyor ve 18.00-19.00 gibi de en güçlü halini alacak. Gece itibariyle de kısmen zayıflayacak. 24 saat öncesinden saatlik verileri vermek yanıltıcı olabiliyor ama birkaç saat öncesi ya da birkaç saat sonrası…''