Gece dolu yağacak mı? İstanbul'da yağış başladı

DOLU NEDEN OLUR? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar, İstanbul'da hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Uçar, 'İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte önümüzdeki 2 saat içerisinde lokal dolu yağışı ihtimali de vardır. Tedbirli olmakta yarar var. İstanbul bir saate kadar batısında Avrupa yakasından başlayarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisine girecek. Yağışlar aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olacak' dedi.Dolu bulutların altında oluşur. Yukarı doğru yükselen sıcak ve kuru hava, donma derecesinde hava akımına girer ve ani soğutma meydana gelir. Uzun süre bulutta doldurulmuş taneler oluşur. Aynı şekilde, bulutlardaki hava akışının etkisiyle sıvı yağmur damlaları yükselmeye başlar.0 ila -40 derece arasında hava ile karşılaştıklarında donmaya başlar. Bu şekilde dolu oluşur. Bulutlarda ne kadar çok dolaşırlarsa ve havadaki sıcaklık farkı o kadar büyük olursa, dolu üstündeki katmanlar o kadar fazla olur. Böylece dolular iyice büyür. Dolular zamanla ağırlaşır ve yer çekimi etkisiyle hareket kabiliyetlerini kaybederler. Bu nedenle yeryüzüne inmeye ve böylece dolu yağışları etkisini göstermeye başlar.Fırtınalar sırasında bazen dolu yağışları olabilir. Bu gibi durumlar ciddi tehlike oluşturmaktadır. Çünkü rüzgârla birlikte doluların tanelerinin ağırlıkları da artar. Bu ağırlık ayrıca dünya için ciddi tehlikeler yaratabilir.