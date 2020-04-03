Gece acıkanlara 5 sağlıklı atıştırmalık önerisi

"Nohuttan cips mi olur?" demeyin. Hem de o kadar güzel oluyor ki! Haşlanmış nohutları zeytinyağı, kırmızı toz biber, toz sarımsak ve tuz ile harmanlayın. Damak tadınıza göre dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Baharatlanan nohutları önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Gece gece canınız yemek istediğinde sağlıklı ve leziz nohut cipsinizden yiyin.
2
Tarçınlı elma
Elma, açlık bastırmak için harika bir meyvedir. Elmayı tarçın ile beraber tüketmek ise sizi hem tok tutar hem de kan şekerinizi dengeler.
3
Kabak çekirdeği
Diğer bitkisel protein kaynaklarına göre daha yüksek oranda protein içeren kabak çekirdeği, uzmanların da önerdiği en sağlıklı atıştırmalıkların başında geliyor. Ancak kabak çekirdeğini tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmelisiniz. Uzmanlara göre en ideali ise bir avuç.
4
Sağlıklı mısır
Patlamış mısır, çoğu atıştırmalığa göre lif açısından yüksek, kalori açısından ise düşüktür. Gece yarısı canınız yiyecekler bir şeyler isterse patlamış mısırı tercih edebilirsiniz. Ancak zeytinyağı ile pişirmeyi ve yağı da çok az kullanmayı unutmamak şartıyla.
5
Fıstık ezmesi
Fıstık ezmesi, son dönemlerin en fit ürünlerinden biri. Yüksek protein deposu olan fıstık ezmesi, enerji vermesi ve tok tutması ile spor yapanların, kilo vermek isteyenlerin gözdesi. Eğer gece canınız yemek istiyorsa fıstık ezmesi de sağlıklı bir tercih olabilir. Ancak aldığınız fıstık ezmesinin şeker ilavesiz olduğundan emin olun.