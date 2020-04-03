Gece acıkanlara 5 sağlıklı atıştırmalık önerisi

Fırınlanmış nohut cipsi "Nohuttan cips mi olur?" demeyin. Hem de o kadar güzel oluyor ki! Haşlanmış nohutları zeytinyağı, kırmızı toz biber, toz sarımsak ve tuz ile harmanlayın. Damak tadınıza göre dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Baharatlanan nohutları önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Gece gece canınız yemek istediğinde sağlıklı ve leziz nohut cipsinizden yiyin.