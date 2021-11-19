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Haber Giriş: 19 Kasım 2021 - 07:57 | 

Gebze'de 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak... Gebze'de elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?

SEDAŞ'ın günlük elektrik kesintisi programına göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik hatları yenileme çalışmaları nedeniyle Gebze'nin bazı ilçelerinde 8 saati bulan elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki, Gebze'de elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek? İşte SEDAŞ elektrik kesintisi programı...

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SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik hatları yenileme, kesinti önleme bakım çalışması ve ekipman onarımı gibi nedenlerle bazı Gebze mahallelerine elektrik verilemeyecek.

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Kesintilerden etkilenen mahallelerde bulunan vatandaşlar, elektrik kesintisinin nedenini ve sona ereceği saati merak ediyor. SEDAŞ, planlı kesinti programıyla vatandaşları bilgilendirdi.

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ORGANİZE CD.

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