Gebze'de 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak... Gebze'de elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?
SEDAŞ'ın günlük elektrik kesintisi programına göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik hatları yenileme çalışmaları nedeniyle Gebze'nin bazı ilçelerinde 8 saati bulan elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki, Gebze'de elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek? İşte SEDAŞ elektrik kesintisi programı...
SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik hatları yenileme, kesinti önleme bakım çalışması ve ekipman onarımı gibi nedenlerle bazı Gebze mahallelerine elektrik verilemeyecek.
19 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
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KOCAELİ
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2021-11-19
09:00
17:00
ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
KARGALI CD.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
ULUÇINAR SK.
KOCAELİ
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2021-11-19
09:00
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
KARGALI KÖYÜ
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
MUTLU SK.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
OKUL SK.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
OTLUK SK.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
ULUÇINAR SK.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
KARGALI MAH.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
3911. SK
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
3913
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
3913.
KOCAELİ
GEBZE
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
3924
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
3924. SK.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
3950.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
3950. SK.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
BAĞ SK.
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
CEBELİ SK.
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
DEĞİRMENCİ SK.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
GÖLCÜK CD.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
GÜNEŞ SK.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
KARGALI CD.
KOCAELİ
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2021-11-19
09:00
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
KURUÇEŞME CD.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
KURUÇEŞME SK.
KOCAELİ
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2021-11-19
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
OKÇULAR SK.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
OLUKLU SK.
KOCAELİ
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2021-11-19
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
TINGIRLAR SK.
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
ÇAMLIK SK.
KOCAELİ
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2021-11-19
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
İsimsiz57
KOCAELİ
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
İsimsiz59
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
YAĞCILAR MAH.
KOCAELİ
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2021-11-19
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17:00
ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
CUMHURİYET CD.
KOCAELİ
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2021-11-19
09:00
17:00
ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
İNÖNÜ MAH.
KOCAELİ
GEBZE
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09:00
17:00
ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
106. SK.
KOCAELİ
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2021-11-19
09:00
15:00
3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRLEN TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI
CUMHURİYET MAH.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
15:00
3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRLEN TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI
2258. SK.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
15:00
3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRLEN TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI
KÜLTÜR MERKEZİ YOLU SK
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
13:00
16:00
KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
BALÇIK KÖYÜ
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
13:00
16:00
KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
GÜL SK.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
13:00
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KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
TURUNÇ SK.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
13:00
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KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
ŞİLE CD.
KOCAELİ
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2021-11-19
13:00
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KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
BALÇIK MAH.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
13:00
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KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
ARMUTLU SK.
KOCAELİ
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2021-11-19
13:00
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KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
GİZEM SK.
KOCAELİ
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2021-11-19
13:00
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KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
KÖMÜRCÜLER SK.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
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KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
MERVE SK.
KOCAELİ
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2021-11-19
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KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
OKUL SK.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
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KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
ORGANİZE CD.
KOCAELİ
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2021-11-19
13:00
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KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
İSTİKLAL CD.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
17:00
ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
CUMHURİYET CD.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
BAĞ SK.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
CEBELİ SK.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
17:00
ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
DEĞİRMENCİ SK.
KOCAELİ
GEBZE
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17:00
ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
OLUKLU SK.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
17:00
ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
TINGIRLAR SK.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
OTLUK SK.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
KARGALI KÖYÜ
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
KARGALI CD.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
17:00
ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
KARGALI MAH.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
GÖLCÜK CD.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
17:00
ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
ÇAMLIK SK.
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
09:00
17:00
ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
MUTLU SK.
KOCAELİ
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2021-11-19
09:00
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
OKUL SK.
KOCAELİ
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2021-11-19
09:00
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
YAĞCILAR KÖYÜ
KOCAELİ
GEBZE
2021-11-19
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
CUMHURİYET CD.
KOCAELİ
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2021-11-19
09:00
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ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI
YAĞCILAR MAH.