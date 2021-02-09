Gündem Gülseli KENARLI – Harun UYANIK – Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA) Haber Giriş: 09 Şubat 2021 - 10:27 | 09 Şubat 2021 - 10:28

Gaziosmanpaşa'da binanın çatısının tamamı uçtu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Karadeniz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınada binanın çatısının tamamı uçtu. Uçan çatı çevre binalara, yolda park halindeki araçlara da zarar verdi. Mahalle sakini Burak Ak, "Akşam yatıyordum, sese uyandım, deprem oluyor zannettim. Balkona çıktım. Yerde sac levhalar ve taşlar dağ yüksekliğinde, ikici kat seviyesine kadar birikmişti. İki araba büyük hasar aldı, taşlar iki arabaya hasar verdi.'' dedi.