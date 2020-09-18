Gaziler Günü ne zaman? İşte 19 Eylül Gaziler Günü mesajları ve sözleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Kahraman Gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.Ezan, bayrak ve vatan aşığı gazilerimizin bize emaneti olan kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum.Gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir.Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna mücadele eden gazilerimizi saygıyla anıyorum.Başta Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere vatan uğruna mücadele etmiş ve bu cennet vatan sağ olsun diye canını ortaya koymuş tüm GAZİLERİMİZİN günü kutlu olsun..Vatanın kurtarılmasında büyük rol alan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Gazilerimizin 19 Eylül #GazilerGünü kutlu olsun. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu.