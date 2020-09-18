Gaziler Günü ne zaman? İşte 19 Eylül Gaziler Günü mesajları ve sözleri
Gaziler Günü 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Her yıl 19 Eylül’de Gaziler Günü’nün anlamı ve önemine uygun mesajlar yayımlanıyor, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte Gaziler Günü mesajları ve sözleri
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Gaziler Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. Gaziler Günü her yıl 19 Eylül’de kutlanıyor. Vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte kahraman gazilerimiz için paylaşabileceğiniz Gaziler Günü ile ilgili mesajlar ve sözler
GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI
Gazilerimiz onurumuz, gururumuzdur.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm Kahraman Gazilerimizi saygı minnet ve şükranla anıyoruz.
Şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan, nasibine de “yaşarken alınabilecek en yüce paye” olarak gördüğümüz; başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin #GazilerGünü'nü en içten dileklerimle kutluyorum..
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Kahraman Gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.Ezan, bayrak ve vatan aşığı gazilerimizin bize emaneti olan kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum.Gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir.Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna mücadele eden gazilerimizi saygıyla anıyorum.Başta Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere vatan uğruna mücadele etmiş ve bu cennet vatan sağ olsun diye canını ortaya koymuş tüm GAZİLERİMİZİN günü kutlu olsun..Vatanın kurtarılmasında büyük rol alan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Gazilerimizin 19 Eylül #GazilerGünü kutlu olsun. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu.