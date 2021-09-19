Gaziler Günü mesajı: 19 Eylül Gaziler Günü sözleri

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ “Gazilerimiz onurumuz, gururumuzdur.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm Kahraman Gazilerimizi saygı minnet ve şükranla anıyoruz.”



“Şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan, nasibine de “yaşarken alınabilecek en yüce paye” olarak gördüğümüz; başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin #GazilerGünü'nü en içten dileklerimle kutluyorum...”



“Ülkemizin bağımsızlığı ve varlığı için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize şükran ve minnet borçluyuz. #GazilerGünü”