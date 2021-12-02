Cihan bebek öldü mü? Gaziantep’te babasının dövdüğü bebeğin öldüğü iddia edilmişti... Açıklama geldi
Gaziantep'te, ağlarken babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Babasının dövmesiyle beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ve tedavisi süren Cihan bebeğin öldüğü iddiası sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Cihan bebeğin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Peki, iddialar doğru mu? Cihan bebek öldü mü? İşte Gaziantep’te babasının dövdüğü Cihan bebeğin son durumu...
Gaziantep'te fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan’ı darbetti. Bebeğe şiddetin görüntülerinin sosyal medyada tepkiye yol açtığı olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç, tutuklandı. Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tutuklanan Yunus Göç emniyetteki ifadesinde bebeğine ağladığı için şiddet uyguladığını kabul ederek, ”Çocuğu mama vermek için kucağıma aldım. Mama vereceğim esnada ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darbettim. Pişmanım" dedi.
Hastane Genel Müdürü Cengiz Bayram, Cihan bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam edildiğine dikkat çekerek, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır. O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımızla sizlere Cihan bebekle ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir" dedi.