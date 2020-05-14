Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2020! Güneykent Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi ve canlı yayını!

Bin konutun yanı sıra 1500 konutun da Botanik Parkı yanındaki Gülkent eski Devlet Hastanesi bölgesine yapılacağını müjdeleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, böylece söz verdikleri 5 bin konutun 2 bin 500’ünün ilk etapta yapılmış olacağını söyledi. Başdeğirmen, “Gülkent eski Devlet Hastanesinin bulunduğu alan 148 bin 300 metrekare. Sayın Bakanımıza bu alanı da sunmuştuk. Sayın Bakanımız orayı da uygun gördü ve oraya da bin 500 konutluk bir çalışma yaptık. Bu yıl içerisinde bin adet konut yapımı başlayacak, yeni yılda da bin 500 konutluk bu alanı da yaparak 2500 konutu öncelikle sağlamış olacağız. 2 bin 500 konutun yanı sıra çalışmalarımıza devam ediyoruz. 5000 konuta tamamlayabilmemiz için, TOKİ’ye arazi verebilmemiz lazım. 2 bin 500 yeni konut ile ilgili de çalışmalarımızı tamamladıktan sonra dönemimizde vermiş olduğumuz sözü yerine getireceğiz” diye konuştu.