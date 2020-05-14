Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın! Güneykent TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Gaziantep Şahinbey TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından izlenebiliyor. 1330 adet 2+1 konut, 570 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 1900 adet konutun sahibinin belirleneceği Gaziantep TOKİ kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşiyor. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla sadece internet üzerinden takip edilebilen çekiliş sonrasında Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek. İşte, Gaziantep Güneykent TOKİ çekiliş canlı yayını ve kura sonuçları ekranı
Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile anlık olarak takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Bugün Gaziantep Güneykent için yapılacak olan 1900 konut çekilişi, yarın Şehitkamil'de 2200 konut ile devam edecek. Peki, TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı yayını nasıl izlenir? İşte, kura sonuçları isim listesi ve canlı yayın izleme ekranı hakkında detaylı bilgiler
TOKİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY (GÜNEYKENT) KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
TOKİ kura çekilişi 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da Gaziantep Şahinbey ile başladı. Kura çekilişinin devamı 15 Mayıs Cuma günü 10.00'da Şehitkamil Kuzeyşehir projesi ile devam edecek. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.
TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...
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Gaziantep Şehitkamil için 2+1 ve 3+1 TOKİ canlı yayını saat 10.00'da başlayıp öğle saatlerinde tamamlanacak. İnternet üzerinden gerçekleşen kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;
|57
|ŞIRNAK
|ŞIRNAK ULUDERE 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|58
|HAKKARİ
|HAKKARİ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|11:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|59
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA EYYÜBİYE KÜÇÜKLER 1000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|13:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|60
|BİNGÖL
|BİNGÖL 294/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|61
|TUNCELİ
|TUNCELİ 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|12:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|62
|ELAZIĞ
|ELAZIĞ İLİ MADEN İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|14:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|63
|BATMAN
|BATMAN MERKEZ 184/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|22 Mayıs 2020 Cuma
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|64
|MARDİN
|MARDİN ARTUKLU NUR MAHALLESİ 460/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|22 Mayıs 2020 Cuma
|12:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|65
|SİİRT
|SİİRT İLİ MERKEZ İLÇESİ EVREN MAHALLESİ 100/100000 KONUT PROJESİ
|22 Mayıs 2020 Cuma
|14:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|66
|SİİRT
|SİİRT KURTALAN 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ
|22 Mayıs 2020 Cuma
|15:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|67
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MAŞUK 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|27 Mayıs 2020 Çarşamba
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|68
|VAN
|VAN (TUŞBA BARDAKÇI) 2. ETAP 300/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ
|27 Mayıs 2020 Çarşamba
|14:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|69
|VAN
|VAN ERCİŞ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|28 Mayıs 2020 Perşembe
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|70
|BİTLİS
|BİTLİS 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|28 Mayıs 2020 Perşembe
|12:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|71
|MUŞ
|MUŞ MERKEZ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|28 Mayıs 2020 Perşembe
|14:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|72
|DİYARBAKIR
|DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|29 Mayıs 2020 Cuma
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|73
|ELAZIĞ
|ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN 2. ETAP 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|1 Haziran 2020 Pazartesi
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|74
|ELAZIĞ
|ELAZIĞ MERKEZ YEMİŞLİK 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|1 Haziran 2020 Pazartesi
|13:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|75
|MALATYA
|MALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİ 78/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|1 Haziran 2020 Pazartesi
|16:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|76
|MALATYA
|MALATYA 822/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|2 Haziran 2020 Salı
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|77
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ
|2 Haziran 2020 Salı
|13:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|78
|ADIYAMAN
|ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 150/100000 KONUT PROJESİ
|2 Haziran 2020 Salı
|16:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|79
|ADIYAMAN
|ADIYAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ 150/100000 KONUT PROJESİ
|2 Haziran 2020 Salı
|17:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|80
|KAHRAMANMARAŞ
|KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİ 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|3 Haziran 2020 Çarşamba
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN