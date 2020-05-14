Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın! Güneykent TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile anlık olarak takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Bugün Gaziantep Güneykent için yapılacak olan 1900 konut çekilişi, yarın Şehitkamil'de 2200 konut ile devam edecek. Peki, TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı yayını nasıl izlenir? İşte, kura sonuçları isim listesi ve canlı yayın izleme ekranı hakkında detaylı bilgiler



TOKİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY (GÜNEYKENT) KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN



TOKİ kura çekilişi 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da Gaziantep Şahinbey ile başladı. Kura çekilişinin devamı 15 Mayıs Cuma günü 10.00'da Şehitkamil Kuzeyşehir projesi ile devam edecek. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.



TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.



Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...