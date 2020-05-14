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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 10:25,

Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın! Güneykent TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Gaziantep Şahinbey TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından izlenebiliyor. 1330 adet 2+1 konut, 570 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 1900 adet konutun sahibinin belirleneceği Gaziantep TOKİ kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşiyor. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla sadece internet üzerinden takip edilebilen çekiliş sonrasında Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek. İşte, Gaziantep Güneykent TOKİ çekiliş canlı yayını ve kura sonuçları ekranı

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Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile anlık olarak takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Bugün Gaziantep Güneykent için yapılacak olan 1900 konut çekilişi, yarın Şehitkamil'de 2200 konut ile devam edecek. Peki, TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı yayını nasıl izlenir? İşte, kura sonuçları isim listesi ve canlı yayın izleme ekranı hakkında detaylı bilgiler

TOKİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY (GÜNEYKENT) KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ kura çekilişi 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da Gaziantep Şahinbey ile başladı. Kura çekilişinin devamı 15 Mayıs Cuma günü 10.00'da Şehitkamil Kuzeyşehir projesi ile devam edecek. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.

TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...

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Gaziantep Şehitkamil için 2+1 ve 3+1 TOKİ canlı yayını saat 10.00'da başlayıp öğle saatlerinde tamamlanacak. İnternet üzerinden gerçekleşen kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;

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57ŞIRNAKŞIRNAK ULUDERE 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ20 Mayıs 2020 Çarşamba10:00İNTERNET CANLI YAYIN
58HAKKARİHAKKARİ  300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ20 Mayıs 2020 Çarşamba11:00İNTERNET CANLI YAYIN
59ŞANLIURFAŞANLIURFA EYYÜBİYE KÜÇÜKLER 1000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ20 Mayıs 2020 Çarşamba13:00İNTERNET CANLI YAYIN
60BİNGÖLBİNGÖL 294/100000 TOPLU KONUT PROJESİ21 Mayıs 2020 Perşembe10:00İNTERNET CANLI YAYIN
61TUNCELİTUNCELİ 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ21 Mayıs 2020 Perşembe12:00İNTERNET CANLI YAYIN
62ELAZIĞELAZIĞ İLİ MADEN İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ21 Mayıs 2020 Perşembe14:00İNTERNET CANLI YAYIN
63BATMANBATMAN MERKEZ 184/100000 TOPLU KONUT PROJESİ22 Mayıs 2020 Cuma10:00İNTERNET CANLI YAYIN
64MARDİNMARDİN ARTUKLU NUR MAHALLESİ 460/100000 TOPLU KONUT PROJESİ22 Mayıs 2020 Cuma12:00İNTERNET CANLI YAYIN
65SİİRTSİİRT İLİ MERKEZ İLÇESİ EVREN MAHALLESİ 100/100000 KONUT PROJESİ22 Mayıs 2020 Cuma14:00İNTERNET CANLI YAYIN
66SİİRTSİİRT KURTALAN 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ22 Mayıs 2020 Cuma15:00İNTERNET CANLI YAYIN
67ŞANLIURFAŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MAŞUK 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ27 Mayıs 2020 Çarşamba10:00İNTERNET CANLI YAYIN
68VANVAN (TUŞBA BARDAKÇI) 2. ETAP 300/100000  TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ27 Mayıs 2020 Çarşamba14:00İNTERNET CANLI YAYIN
69VANVAN ERCİŞ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ28 Mayıs 2020 Perşembe10:00İNTERNET CANLI YAYIN
70BİTLİSBİTLİS 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ28 Mayıs 2020 Perşembe12:00İNTERNET CANLI YAYIN
71MUŞMUŞ MERKEZ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ28 Mayıs 2020 Perşembe14:00İNTERNET CANLI YAYIN
72DİYARBAKIRDİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ29 Mayıs 2020 Cuma10:00İNTERNET CANLI YAYIN
73ELAZIĞELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN 2. ETAP 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1 Haziran 2020 Pazartesi10:00İNTERNET CANLI YAYIN
74ELAZIĞELAZIĞ MERKEZ YEMİŞLİK 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1 Haziran 2020 Pazartesi13:00İNTERNET CANLI YAYIN
75MALATYAMALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİ 78/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1 Haziran 2020 Pazartesi16:00İNTERNET CANLI YAYIN
76MALATYAMALATYA 822/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2 Haziran 2020 Salı10:00İNTERNET CANLI YAYIN
77GAZİANTEPGAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ2 Haziran 2020 Salı13:00İNTERNET CANLI YAYIN
78ADIYAMANADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 150/100000 KONUT PROJESİ2 Haziran 2020 Salı16:00İNTERNET CANLI YAYIN
79ADIYAMANADIYAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ 150/100000 KONUT PROJESİ2 Haziran 2020 Salı17:00İNTERNET CANLI YAYIN
80KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİ 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ3 Haziran 2020 Çarşamba10:00İNTERNET CANLI YAYIN

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