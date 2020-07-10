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Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 15:15,

Gaziantep koronavirüs risk haritası.. İlçe ilçe bölgelerin son durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda son günlerde günlük vaka sayısı artan iller arasında Gaziantep'in de bulunduğunu bildirmişti. Bu açıklamanın ardından Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar kentlerinde koronavirüs haritası son durumunu merak ediyolar. İşte Gaziantep koronavirüs haritasında ilçe ilçe son durum ve risk durumu artan bölgeler

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Sağlık Bakanı Koca, "13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor." dedi.

Mücadelenin uzunluğunun tüm dünyada olduğu gibi rehavete yol açtığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Kabul edelim ki mücadelenin uzunluğutüm dünyada olduğu gibi kısmen bizde de rehavete yol açtı ama son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi de kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde. Yeni vaka sayılarının neden bu seviyede kaldığının da sebebi belli. Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa başta olmak üzere bazı illerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor. Bu şehirler en yüksek vaka sayılarını yeni görmektedir. Buralardaki vaka artışlarının ancak tedbirlerin gücüyle azalacağını, daha stabil hale geleceğini düşünüyoruz. Mevcut durum Türkiye ortalamasına ilişkin genel dağılımdan çok belli şehirlerdeki artışlardan kaynaklanmaktadır."

Bakan Fahrettin Koca, hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkelerin sonbahar için karamsar olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu bizim de hesaba katmamız kaçınılmazdır. Kovid-19 salgınıyla mücadele hayatımızın bir parçasıdır. Fakat hayat bundan daha büyüktür. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım. Mücadele gücüne iyimserler, yaşamı sevenler sahiptir. Farkında olalım. Üzerimizde bir yorgunluk var. Bu yorgunluğun nedeni bu salgındır. Bu yorgunluğu üstümüzden atalım. Mücadelede yerimizi koruyalım. Terk etmişsek yerimizi yeniden alalım. Salgına karşı 83 milyon bir olalım."

2Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır
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"Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır."

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulunan Koca, şunları söyledi:

"Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına gözlemci bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur. Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 il, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz. Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.

Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu. Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi. Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız. 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrit birtakım yöntemler önerilebilir."

3GAZİANTEP KORONAVİRÜS HARİTASI
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GAZİANTEP KORONAVİRÜS HARİTASI

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