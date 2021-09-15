TOKİ Gaziantep başvurusu nasıl yapılır? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden 14 bin konut!

BAKAN ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başvuruların en geç 15 Eylül’e kadar başlayacağını açıklamıştı. Başkan Şahin açıklamasında, ‘"İlk etapta Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ve emekli vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Gelir-gider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül’de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalacak. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz’ dedi.