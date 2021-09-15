TOKİ Gaziantep başvurusu nasıl yapılır? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden 14 bin konut!
TOKİ Gaziantep başvuruları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işçi, memur ve emekliler için 14 bin konutluk proje başlattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak 14 bin konut kapsamındaki 800 konut için başvurular başladı. Vatandaşlar işlemlerini 15 Eylül’den itibaren gerçekleştirebiliyorlar. Peki, Gaziantep konut başvurusu nasıl yapılır?
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TOKİ Gaziantep başvuruları araştırılıyor. Gaziantep 14 bin konut başvuruları bugün başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in müjdesini verdiği konutlar için başvurular 15 Eylül- 1 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Başvuru işlemleri Gazi Konut A.Ş. satış ofisi ve web sitesi üzerinden alınacak.
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GAZİANTEP 14 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak 14 bin konut kapsamındaki 800 konut için başvurular başladı. Başvurular 15 Eylül- 1 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Başvuru işlemleri Gazi Konut A.Ş. satış ofisi ve web sitesi üzerinden alınacak. Başvuru bedeli 1000 TL olarak belirlendi. 2+1 204 konut, 3+1 159 konut satışa çıkarılacak. Kura ve sözleşme tarihleri Gazi Konut A.Ş. tarafından ilan yoluyla duyurulacak.
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BAKAN ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başvuruların en geç 15 Eylül’e kadar başlayacağını açıklamıştı. Başkan Şahin açıklamasında, ‘"İlk etapta Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ve emekli vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Gelir-gider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül’de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalacak. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz’ dedi.