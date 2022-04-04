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GAZİANTEP İFTAR VAKTİ 2022: Gaziantep'te iftar kaçta? 2022 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi

#Ramazan İmsakiyesi#Gaziantep'te İftar Kaçta#Gaziantep İftar Vakti

Gaziantep iftar vakti, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, oruç ibadetini idrak eden Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar için Gaziantep iftar vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Diyanet Antalya imsakiyesi hakkında detaylı bilgiler...

1/3GAZİANTEP İFTAR VAKTİ 2022: Gaziantepte iftar kaçta 2022 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi

Gaziantep iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, Gaziantep'te iftar kaçta? 2022 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi...

2/3GAZİANTEPTE İFTAR SAAT KAÇTA

GAZİANTEP'TE İFTAR SAAT KAÇTA?

Gaziantep akşam ezanı, iftar ve sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Müslümanlar bu tarihte imsak ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. 4 Nisan 2022 Ramazan'ın üçüncü gününde Gaziantep'te iftar vakit saat 19:02'de olacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih ise saat 20:19'da gerçekleştirilecek.

3/3GAZİANTEP 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GAZİANTEP 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
2 Nisan 2022 Cumartesi04:4706:0812:3916:1319:0020:17
3 Nisan 2022 Pazar04:4506:0712:3916:1319:0120:18
4 Nisan 2022 Pazartesi04:4306:0512:3916:1319:0220:19
5 Nisan 2022 Salı04:4206:0412:3816:1319:0320:20
6 Nisan 2022 Çarşamba04:4006:0312:3816:1419:0420:21
7 Nisan 2022 Perşembe04:3806:0112:3816:1419:0520:22
8 Nisan 2022 Cuma04:3706:0012:3816:1419:0520:23
9 Nisan 2022 Cumartesi04:3505:5812:3716:1419:0620:24
10 Nisan 2022 Pazar04:3305:5712:3716:1519:0720:25
11 Nisan 2022 Pazartesi04:3205:5512:3716:1519:0820:26
12 Nisan 2022 Salı04:3005:5412:3616:1519:0920:27
13 Nisan 2022 Çarşamba04:2805:5312:3616:1519:1020:29
14 Nisan 2022 Perşembe04:2705:5112:3616:1519:1120:30
15 Nisan 2022 Cuma04:2505:5012:3616:1619:1220:31
16 Nisan 2022 Cumartesi04:2305:4812:3516:1619:1320:32
17 Nisan 2022 Pazar04:2205:4712:3516:1619:1320:33
18 Nisan 2022 Pazartesi04:2005:4612:3516:1619:1420:34
19 Nisan 2022 Salı04:1805:4412:3516:1619:1520:36
20 Nisan 2022 Çarşamba04:1705:4312:3516:1719:1620:37
21 Nisan 2022 Perşembe04:1505:4212:3416:1719:1720:38
22 Nisan 2022 Cuma04:1305:4012:3416:1719:1820:39
23 Nisan 2022 Cumartesi04:1205:3912:3416:1719:1920:40
24 Nisan 2022 Pazar04:1005:3812:3416:1719:2020:41
25 Nisan 2022 Pazartesi04:0905:3712:3416:1719:2120:43
26 Nisan 2022 Salı04:0705:3512:3316:1819:2120:44
27 Nisan 2022 Çarşamba04:0505:3412:3316:1819:2220:45
28 Nisan 2022 Perşembe04:0405:3312:3316:1819:2320:46
29 Nisan 2022 Cuma04:0205:3212:3316:1819:2420:48
30 Nisan 2022 Cumartesi04:0105:3112:3316:1819:2520:49
1 Mayıs 2022 Pazar03:5905:3012:3316:1819:2620:50


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