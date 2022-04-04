GAZİANTEP İFTAR VAKTİ 2022: Gaziantep'te iftar kaçta? 2022 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi

Gaziantep iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, Gaziantep'te iftar kaçta? 2022 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi...
Gaziantep akşam ezanı, iftar ve sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Müslümanlar bu tarihte imsak ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. 4 Nisan 2022 Ramazan'ın üçüncü gününde Gaziantep'te iftar vakit saat 19:02'de olacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih ise saat 20:19'da gerçekleştirilecek.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|2 Nisan 2022 Cumartesi
|04:47
|06:08
|12:39
|16:13
|19:00
|20:17
|3 Nisan 2022 Pazar
|04:45
|06:07
|12:39
|16:13
|19:01
|20:18
|4 Nisan 2022 Pazartesi
|04:43
|06:05
|12:39
|16:13
|19:02
|20:19
|5 Nisan 2022 Salı
|04:42
|06:04
|12:38
|16:13
|19:03
|20:20
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|04:40
|06:03
|12:38
|16:14
|19:04
|20:21
|7 Nisan 2022 Perşembe
|04:38
|06:01
|12:38
|16:14
|19:05
|20:22
|8 Nisan 2022 Cuma
|04:37
|06:00
|12:38
|16:14
|19:05
|20:23
|9 Nisan 2022 Cumartesi
|04:35
|05:58
|12:37
|16:14
|19:06
|20:24
|10 Nisan 2022 Pazar
|04:33
|05:57
|12:37
|16:15
|19:07
|20:25
|11 Nisan 2022 Pazartesi
|04:32
|05:55
|12:37
|16:15
|19:08
|20:26
|12 Nisan 2022 Salı
|04:30
|05:54
|12:36
|16:15
|19:09
|20:27
|13 Nisan 2022 Çarşamba
|04:28
|05:53
|12:36
|16:15
|19:10
|20:29
|14 Nisan 2022 Perşembe
|04:27
|05:51
|12:36
|16:15
|19:11
|20:30
|15 Nisan 2022 Cuma
|04:25
|05:50
|12:36
|16:16
|19:12
|20:31
|16 Nisan 2022 Cumartesi
|04:23
|05:48
|12:35
|16:16
|19:13
|20:32
|17 Nisan 2022 Pazar
|04:22
|05:47
|12:35
|16:16
|19:13
|20:33
|18 Nisan 2022 Pazartesi
|04:20
|05:46
|12:35
|16:16
|19:14
|20:34
|19 Nisan 2022 Salı
|04:18
|05:44
|12:35
|16:16
|19:15
|20:36
|20 Nisan 2022 Çarşamba
|04:17
|05:43
|12:35
|16:17
|19:16
|20:37
|21 Nisan 2022 Perşembe
|04:15
|05:42
|12:34
|16:17
|19:17
|20:38
|22 Nisan 2022 Cuma
|04:13
|05:40
|12:34
|16:17
|19:18
|20:39
|23 Nisan 2022 Cumartesi
|04:12
|05:39
|12:34
|16:17
|19:19
|20:40
|24 Nisan 2022 Pazar
|04:10
|05:38
|12:34
|16:17
|19:20
|20:41
|25 Nisan 2022 Pazartesi
|04:09
|05:37
|12:34
|16:17
|19:21
|20:43
|26 Nisan 2022 Salı
|04:07
|05:35
|12:33
|16:18
|19:21
|20:44
|27 Nisan 2022 Çarşamba
|04:05
|05:34
|12:33
|16:18
|19:22
|20:45
|28 Nisan 2022 Perşembe
|04:04
|05:33
|12:33
|16:18
|19:23
|20:46
|29 Nisan 2022 Cuma
|04:02
|05:32
|12:33
|16:18
|19:24
|20:48
|30 Nisan 2022 Cumartesi
|04:01
|05:31
|12:33
|16:18
|19:25
|20:49
|1 Mayıs 2022 Pazar
|03:59
|05:30
|12:33
|16:18
|19:26
|20:50