GAZİANTEP İFTAR VAKTİ 2022: Gaziantep'te iftar kaçta? 2022 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi

Gaziantep iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, Gaziantep'te iftar kaçta? 2022 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi...