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GAZİANTEP İFTAR SAATİ: Gaziantep'te iftar ve sahur saat kaçta? 2022 Gaziantep Ramazan imsakiyesi

#Ramazan#Gaziantep#Gaziantep Ramazan

Gaziantep iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, Gaziantep'te ilk iftar ve sahur saat kaçta?, akşam ezanı ne zaman? İşte iftar ve sahur saatleri

1/4GAZİANTEP İFTAR SAATİ: Gaziantepte iftar ve sahur saat kaçta 2022 Gaziantep Ramazan imsakiyesi

Gaziantep akşam ezanı, iftar ve sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Ramazan ayında her yıl farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Müslümanlar bu tarihte imsak ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yıl on bir ayın sultanı 2 Nisan tarihinde başlayacak. Gaziantep'te ilk sahur saat 04:47'de ilk iftar ise saat 19:00'da açılacak.

2/4GAZİANTEP 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GAZİANTEP 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
2 Nisan 2022 Cumartesi04:4706:0812:3916:1319:0020:17
3 Nisan 2022 Pazar04:4506:0712:3916:1319:0120:18
4 Nisan 2022 Pazartesi04:4306:0512:3916:1319:0220:19
5 Nisan 2022 Salı04:4206:0412:3816:1319:0320:20
6 Nisan 2022 Çarşamba04:4006:0312:3816:1419:0420:21
7 Nisan 2022 Perşembe04:3806:0112:3816:1419:0520:22
8 Nisan 2022 Cuma04:3706:0012:3816:1419:0520:23
9 Nisan 2022 Cumartesi04:3505:5812:3716:1419:0620:24
10 Nisan 2022 Pazar04:3305:5712:3716:1519:0720:25
11 Nisan 2022 Pazartesi04:3205:5512:3716:1519:0820:26
12 Nisan 2022 Salı04:3005:5412:3616:1519:0920:27
13 Nisan 2022 Çarşamba04:2805:5312:3616:1519:1020:29
14 Nisan 2022 Perşembe04:2705:5112:3616:1519:1120:30
15 Nisan 2022 Cuma04:2505:5012:3616:1619:1220:31
16 Nisan 2022 Cumartesi04:2305:4812:3516:1619:1320:32
17 Nisan 2022 Pazar04:2205:4712:3516:1619:1320:33
18 Nisan 2022 Pazartesi04:2005:4612:3516:1619:1420:34
19 Nisan 2022 Salı04:1805:4412:3516:1619:1520:36
20 Nisan 2022 Çarşamba04:1705:4312:3516:1719:1620:37
21 Nisan 2022 Perşembe04:1505:4212:3416:1719:1720:38
22 Nisan 2022 Cuma04:1305:4012:3416:1719:1820:39
23 Nisan 2022 Cumartesi04:1205:3912:3416:1719:1920:40
24 Nisan 2022 Pazar04:1005:3812:3416:1719:2020:41
25 Nisan 2022 Pazartesi04:0905:3712:3416:1719:2120:43
26 Nisan 2022 Salı04:0705:3512:3316:1819:2120:44
27 Nisan 2022 Çarşamba04:0505:3412:3316:1819:2220:45
28 Nisan 2022 Perşembe04:0405:3312:3316:1819:2320:46
29 Nisan 2022 Cuma04:0205:3212:3316:1819:2420:48
30 Nisan 2022 Cumartesi04:0105:3112:3316:1819:2520:49
1 Mayıs 2022 Pazar03:5905:3012:3316:1819:2620:50


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3/4Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

4/4GAZİANTEP İFTAR SAATİ: Gaziantepte iftar ve sahur saat kaçta 2022 Gaziantep Ramazan imsakiyesi

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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