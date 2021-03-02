Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar
Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca vatandaşın beklediği hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı, sorusunun yanıtı belli oldu. Koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek." dedi. İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı. Açıklama sonrası gözler Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a çevrildi. İşte, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ayrıntılar.
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının durumu Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta Kabine Toplantısı sonrası netleşti. Alınan kararlara göre, hafta sonu yasağı düşük ve orta riskli olan toplam 42 kentte tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok riskli şehirlerde ise sadece pazar günü uygulanacak. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma yasağı sürecek. Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş orta riskli iller arasında yer almasından dolayı tamamen kısıtlama hafta sonu için kaldırıldı.
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Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kısıtlama kaldırıldı mı?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.
Bu karar kapsamında hafta sonu kısıtlama Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş tamamen kaldırıldı. Ancak hafta içi kısıtlamalar sürecek.
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20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin durumuna göre sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için orta ve düşük riskli illerde (mavi ve sarı) kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde (turuncu ve kırmızı) sokağa çıkma sürelerinin uzatılacağını belirtti.
Karara göre Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kaldırıldı.
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RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir. Bu illerde de restoran ve kısıtlamalar açılacak.
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DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.