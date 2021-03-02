Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin durumuna göre sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için orta ve düşük riskli illerde (mavi ve sarı) kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde (turuncu ve kırmızı) sokağa çıkma sürelerinin uzatılacağını belirtti.



Karara göre Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kaldırıldı.