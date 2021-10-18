Gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin’den açıklama

GAZİ ÇOCUĞU EĞİTİM YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter'dan eğitim ve öğretim yardımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.



