Gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin’den açıklama
Gazi ve şehit çocuğu eğitim yardımı ödeme tarihleri ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Ödemeler belirtilen tarihte öğrencilerin adına otomatik olarak yatırılacak. Peki, gazi - şehit çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? İşte Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklama
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Gazi -şehit çocuğu eğitim yardımı ödemeleri ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz.’ açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK öğrenci isim listelerini sosyal güvenlik kurumuna otomatik olarak gönderiyor. İşte detaylar
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GAZİ ÇOCUĞU EĞİTİM YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter'dan eğitim ve öğretim yardımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.
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Bakan Bilgin öğrencilere yapılacak yardımla ilgili, "İlköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin" açıklamasında bulundu.