Gazeteci Can Ertan hayatını kaybetti! Can Ertan kimdir, nereli?

Can Ertan hastanede üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Soğuk algınlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan ve tetkitler yapılmak üzere götürülürken düşen Ertan, beyin kanamasından dolayı yoğun bakıma alınmıştı.
Ertan'ın ölüm haberini Prof Dr. Kayıhan Pala, "Sevgili dostumuz Can Ertan'ı az önce kaybettik. Can gerçek bir yurtsever olmasının yanı sıra iyi bir gazeteci ve en önemlisi çok iyi bir insandı. Bursa önemli bir değerini yitirdi. Çok üzgünüm" ifadeleriyle duyurdu.
Aslen Selanik göçmeni olan Can Ertan Bursa'da doğmuştur. Verdiği bir röportajda, Bilgiye, sanata büyük değer verilen bir cumhuriyet ailesinde sevgi dolu bir ortamda büyüdüğünü söyleyen Can Ertan, Bursa Hisar'da yetiştiğini belirtmiştir.
Bursa Erkek Lisesi'nde okumuş, müzik sevgisini ve yeteneğini müzik öğretmeni olan dedesi Hüsnü Ortaç'tan almıştır.
Can Ertan, Bursa Hakimiyet’te köşe yazarlığı; AS TV’de ‘’Haber Turu’’ ve ‘’Gündem’’ programlarında sunuculuk ve yorumculuk; RADYO S’de ‘’Mavi Nota’’ adlı caz programının yapımcılığı ve sunuculuğu; Yeni Bursa’da köşe yazarlığı; Bursa Haber’de köşe yazarlığı ve halen Yeni Marmara’da köşe yazarlığı, ON TV’de programcılık ve yorumculuk yapmıştır.