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Gazeteci Can Ertan hayatını kaybetti! Can Ertan kimdir, nereli?

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Gazeteci Can Ertan soğuk algınlığı gerekçesiyle yatırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Ertan'ın ölümü haberini Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Can Ertan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? İşte Can Ertan'ın hayatı hakkında bilgiler...

1/3Gazeteci Can Ertan hayatını kaybetti Can Ertan kimdir, nereli

Can Ertan hastanede üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Soğuk algınlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan ve tetkitler yapılmak üzere götürülürken düşen Ertan, beyin kanamasından dolayı yoğun bakıma alınmıştı.

2/3Gazeteci Can Ertan hayatını kaybetti Can Ertan kimdir, nereli

Ertan'ın ölüm haberini Prof Dr. Kayıhan Pala, "Sevgili dostumuz Can Ertan'ı az önce kaybettik. Can gerçek bir yurtsever olmasının yanı sıra iyi bir gazeteci ve en önemlisi çok iyi bir insandı. Bursa önemli bir değerini yitirdi. Çok üzgünüm" ifadeleriyle duyurdu.

3/3CAN ERTAN KİMDİR

CAN ERTAN KİMDİR?

Aslen Selanik göçmeni olan Can Ertan Bursa'da doğmuştur. Verdiği bir röportajda, Bilgiye, sanata büyük değer verilen bir cumhuriyet ailesinde sevgi dolu bir ortamda büyüdüğünü söyleyen Can Ertan, Bursa Hisar'da yetiştiğini belirtmiştir.

Bursa Erkek Lisesi'nde okumuş, müzik sevgisini ve yeteneğini müzik öğretmeni olan dedesi Hüsnü Ortaç'tan almıştır.

Can Ertan, Bursa Hakimiyet’te köşe yazarlığı; AS TV’de ‘’Haber Turu’’ ve ‘’Gündem’’ programlarında sunuculuk ve yorumculuk; RADYO S’de ‘’Mavi Nota’’ adlı caz programının yapımcılığı ve sunuculuğu; Yeni Bursa’da köşe yazarlığı; Bursa Haber’de köşe yazarlığı ve halen Yeni Marmara’da köşe yazarlığı, ON TV’de programcılık ve yorumculuk yapmıştır.

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