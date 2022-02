Gazeteci Can Ertan hayatını kaybetti! Can Ertan kimdir, nereli?

CAN ERTAN KİMDİR?

Aslen Selanik göçmeni olan Can Ertan Bursa'da doğmuştur. Verdiği bir röportajda, Bilgiye, sanata büyük değer verilen bir cumhuriyet ailesinde sevgi dolu bir ortamda büyüdüğünü söyleyen Can Ertan, Bursa Hisar'da yetiştiğini belirtmiştir.



Bursa Erkek Lisesi'nde okumuş, müzik sevgisini ve yeteneğini müzik öğretmeni olan dedesi Hüsnü Ortaç'tan almıştır.



Can Ertan, Bursa Hakimiyet’te köşe yazarlığı; AS TV’de ‘’Haber Turu’’ ve ‘’Gündem’’ programlarında sunuculuk ve yorumculuk; RADYO S’de ‘’Mavi Nota’’ adlı caz programının yapımcılığı ve sunuculuğu; Yeni Bursa’da köşe yazarlığı; Bursa Haber’de köşe yazarlığı ve halen Yeni Marmara’da köşe yazarlığı, ON TV’de programcılık ve yorumculuk yapmıştır.